Leve mejora de la competitividad de Asturias, según los economistas españoles
La región protagoniza el único cambio en la clasificación autonómica: escala del nivel "bajo" al "medio-bajo"
Los avances se producen en el mercado laboral y en innovación
Asturias ha mejorado levemente su nivel de competitividad, entendida esta como aquella según la cual "la población de un territorio puede disfrutar de niveles altos y crecientes de vida, así como de altos niveles de empleo sobre una base sostenible", según la definición empleada por el Consejo General de Economistas de España, que este miércoles ha presentado la última edición de su Informe de Competitividad Regional.
De hecho, Asturias protagoniza el único cambio significativo en la clasificación de las comunidades autónomas: la región ha ascendido del nivel "bajo" de competitividad al "medio-bajo". Esto significa que actualmente el Principado ocupa el décimo puesto en la carrera por la competitividad que libran las 17 autonomías.
Con el abandono de Asturias, el grupo de comunidades con nivel bajo queda constituido por Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Andalucía y Extremadura.
El informe evalúa a las regiones españolas según una serie de indicadores macroeconómicos y de condiciones de vida del año 2024, resumidos en siete ejes: entorno económico, mercado laboral, capital humano, entorno institucional, infraestructuras básicas, eficiencia empresarial e innovación. A partir de esas variables, el estudio certifica un avance del 2% de la competitividad media española, lo que supone una notable desaceleración respecto al incremento del 5,6% experimentado en la anterior edición.
En comparación con el último informe, Asturias mejora un puesto en mercado laboral (del 12 al 11) y en eficiencia empresarial e innovación (del 12 al 11), mientras empeora en entorno institucional (del 11 al 12). En el resto de los ejes mantiene la misma posición.
Respecto al contexto general de la economía española, el análisis sostiene que "a pesar de riesgos ligados a la incertidumbre geopolítica, las tensiones arancelarias y el recobrado rigor fiscal, el impacto prolongado de los fondos Next Generation, la resiliencia del mercado laboral y el incremento en la demanda interna mantienen las condiciones para la expansión económica en Europa". En estas circunstancias, recuerda el informe, "la economía española se situó en 2024 entre las cinco más dinámicas de los 27 países de la UE".
