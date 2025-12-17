Los médicos, directos a la huelga indefinida en enero

Los médicos españoles y, en concreto, los asturianos tienen claro que van directos a una huelga indefinida en enero. Todo después del rotundo fracaso de la reunión de la ministra de Sanidad, Mónica García, con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) –en la que se engloba el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA)– y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), cuyos representantes abandonaron la reunión en la que se abordaba el futuro Estatuto Marco.

El motivo lo explica José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, en contacto con sus compañeros en la reunión. "El Ministerio no se ha salido del guion, emplazó al comité de huelga de CEMS aceptar el preacuerdo que se firmó el lunes con el resto de sindicatos, y lógicamente no se puede, no se recogía ninguna de nuestras reivindicaciones. Por lo tanto, la CEMS no ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo y continuará las movilizaciones en enero de carácter indefinido", describe . Será este viernes cuando se decidan las fechas y acciones.

Tampoco ha convencido lo ocurrido en la reunión a la Plataforma de Médicos del Sespa. Su portavoz, Rubén Díaz, entiende que sus colegas se hayan levantado de la mesa: "El precacuerdo del lunes no recoge ninguna mejora en la jornada complementaria y de guardia, solo de la ordinaria. Seguimos igual por tanto. Y es una pena que no se haya hablado de eliminar horas, de atención primaria y agendas, de coeficiente reductor...".

En opinión de Díaz, "el Ministerio sabe lo que tiene que hacer: limitar las horas totales incluidas guardias, pero no lo hace. Así que en la Plataforma seguimos adelante y apoyaremos la próxima convocatoria". El médico advierte: "Lo único que logra la ministra es enfadar a la gente y convencer a los que estaban indecisos, que ahora se apuntan a la huelga".

Confrontacion

Pero Mónica García (Sumar) sigue en sus trece y acusó a los sindicatos médicos "de apostar por la confrontación" por irse de la mesa de negociación.

Sanidad explicó, a través de un comunicado, que durante el encuentro reiteró su invitación a CESM-SMA para adherirse al consenso alcanzado con las organizaciones sindicales del lunes –ninguna del ámbito médico–, pero que ninguna de las propuestas trasladadas logró respuesta y se rompió el diálogo. El Ministerio lamentó que sigan una estrategia de presión "basada en la exigencia de constituir una mesa específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación común".

Y añadió: "Esta pretensión, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente, que no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional", apunta.

Defiende el departamento de Mónica García que el nuevo borrador pactado el lunes incorpora todas las demandas e importantes avances, elaborados y pactados en el marco del Ámbito de Negociación: mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión.