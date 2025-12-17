Los médicos, directos a la huelga indefinida en enero
Los facultativos asturianos lamentan que la Ministra no hable de reducir jornada y avisan: "Lo único que hace es enfadar más"
agencias
Los médicos españoles y, en concreto, los asturianos tienen claro que van directos a una huelga indefinida en enero. Todo después del rotundo fracaso de la reunión de la ministra de Sanidad, Mónica García, con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) –en la que se engloba el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA)– y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), cuyos representantes abandonaron la reunión en la que se abordaba el futuro Estatuto Marco.
El motivo lo explica José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, en contacto con sus compañeros en la reunión. "El Ministerio no se ha salido del guion, emplazó al comité de huelga de CEMS aceptar el preacuerdo que se firmó el lunes con el resto de sindicatos, y lógicamente no se puede, no se recogía ninguna de nuestras reivindicaciones. Por lo tanto, la CEMS no ha podido llegar a ningún tipo de acuerdo y continuará las movilizaciones en enero de carácter indefinido", describe . Será este viernes cuando se decidan las fechas y acciones.
Tampoco ha convencido lo ocurrido en la reunión a la Plataforma de Médicos del Sespa. Su portavoz, Rubén Díaz, entiende que sus colegas se hayan levantado de la mesa: "El precacuerdo del lunes no recoge ninguna mejora en la jornada complementaria y de guardia, solo de la ordinaria. Seguimos igual por tanto. Y es una pena que no se haya hablado de eliminar horas, de atención primaria y agendas, de coeficiente reductor...".
En opinión de Díaz, "el Ministerio sabe lo que tiene que hacer: limitar las horas totales incluidas guardias, pero no lo hace. Así que en la Plataforma seguimos adelante y apoyaremos la próxima convocatoria". El médico advierte: "Lo único que logra la ministra es enfadar a la gente y convencer a los que estaban indecisos, que ahora se apuntan a la huelga".
Confrontacion
Pero Mónica García (Sumar) sigue en sus trece y acusó a los sindicatos médicos "de apostar por la confrontación" por irse de la mesa de negociación.
Sanidad explicó, a través de un comunicado, que durante el encuentro reiteró su invitación a CESM-SMA para adherirse al consenso alcanzado con las organizaciones sindicales del lunes –ninguna del ámbito médico–, pero que ninguna de las propuestas trasladadas logró respuesta y se rompió el diálogo. El Ministerio lamentó que sigan una estrategia de presión "basada en la exigencia de constituir una mesa específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación común".
Y añadió: "Esta pretensión, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente, que no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional", apunta.
Defiende el departamento de Mónica García que el nuevo borrador pactado el lunes incorpora todas las demandas e importantes avances, elaborados y pactados en el marco del Ámbito de Negociación: mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas