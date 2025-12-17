Nochebuena fría en Asturias (y la culpa es de una borrasca desde Finlandia)

Hay que tomar nota de esta fecha y esta hora: 21 de diciembre de 2025 a las 16 horas 3 minutos hora oficial peninsula. Es cuando llegará oficialmente el invierno próximo en Asturias, que afronta una estación suave (será más cálida de lo habitual e incierta en cuanto a lluvias) tras un otoño muy cálido y muy seco. Ángel Gómez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aamet) en Asturias señala que la estación que toca a su fin es la novena menos fría y con menos precipitaciones desde el año 1961, cuando comenzaron los registro. Las temperaturas diarias promedio de aquí al marzo, cuando llegue la primavera, estarán entre los 7,3 y los 8,4 grados centígrados.

Con todo, lo que interesa a la mayoría de los asturianos a estas alturas del calendario es qué tiempo hará en Nochebuena y Navidad, que es la pregunta del millón de todos los años. Y aunque siempre son predicciones y todo puede cambiar, a una semana del 24 de diciembre la Aemet avisa de que habrá que abrigarse mucho. Para la semana de Navidad, del 22 al 28, se espera un importante descenso de las temperaturas por la llegada de una borrasca desde Finlandia que desviará su habitual recorrido hacia el oeste por el norte hacia el sur y afectará a la Península Ibérica.

Fin de año

Hacia fin de año se restablecerá algo la situación, aunque la temperatura media será menor de la habitual para esos días.

En cuanto a lluvias, como siempre. Entre diciembre y febrero el escenario más que probable será el de un clima considerado "cálido" en los índices de la Aemet ,con un 60 por ciento de probabilidades de ellos, frente a un 30 por ciento de posibilidades de que sea "normal" y un 10 por ciento, "frío".

La secuencia histórica demuestra un "aumento progresivo" de las temperaturas y una reducción de las precipitaciones atribuible al cambio climático,según Gómez.

Un otoño muy cálido y seco

El otoño meteorológico de 2025 fue el noveno más cálido y con menos lluvias desde 1961 y el pasado mes de octubre registró el récord de un 71 por ciento menos de precipitaciones de las que se consideran normales.

El déficit de precipitaciones fue de un 10 por ciento en septiembre, de un 71 por ciento en octubre y de un 1 por ciento en noviembre.

Asturias registró además rachas de viento más intensas de lo habitual, con un pico de 183 kilómetros hora en Picos de Europa y de 108,1 kilómetros por hora en Valgrande Pajares el pasado 13 de noviembre a causa de la borrasca Claudia.