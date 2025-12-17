La nueva oficina judicial se atasca en Oviedo, Gijón y Avilés: Pelaéz retrasa otros 15 días, hasta el 15 de febrero, su puesta en marcha

Si hace unos días se anunciaba por parte del Gobierno que la nueva oficina judicial se retrasaría un mes por las negociaciones para la reorganización del personal funcionario, este miércoles, el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha indicado que ese plazo se retrasa medio mes más, hasta el 15 de febrero. Lo indicó tras reunirse con la Junta de Gobierno del TSJA, encabezada por su presidente, Jesús María Chamorro, en la sede de la consejería. "Lo importante de esta gran reforma es que sea un éxito más allá de que se lleve a cabo un día arriba o un día abajo, lo importante de una norma que tiene la vocación de transformar la Administración de Justicia para los próximos años es que sea un éxito, máxime en Asturias, donde la Administración de Justicia funciona muy bien", justificó el consjero.

"El Gobierno del Principado de Asturias va a terminar con los acoplamientos del personal en los partidos judiciales de Mieres y Langreo antes del 31 de diciembre y en los tres grandes partidos judiciales de Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés) los acoplamientos de personal no terminarán hasta el 15 de febrero del próximo año", indicó Peláez, para añadir que "la Ley Orgánica prevé disposiciones transitorias para este tipo de situaciones". Peláez añadió que la intención del Principado es que "la calidad del servicio público de justicia en Asturias se mantenga y que la implantación de esta nueva norma, que está llamada a reformar la Administración de Justicia y para mejorarla, se realice de forma que sea un éxito".

El consejero añadió: "Para nosotros, la estructura de las oficinas judiciales requiere una nueva relación de puestos de trabajo y queríamos que fuera dialogada con todos los operadores jurídicos que se iban a ver afectados. Por tanto, nos dimos tiempo para que hubiera un diálogo con las fuerzas sindicales, con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, también un diálogo con los letrados de la Administración de Justicia, que serán los responsables de esas nuevas oficinas judiciales y también diálogo con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias para lograr el máximo consenso de cara a esa relación de puestos de trabajo, que supondrá la creación de 25 nuevas plazas, así como el reconocimiento de un complemento para más de 80 puestos de trabajo que ocuparán las jefaturas de unidad dentro de esas oficinas judiciales, lo que supone 1,4 millones de euros de inversión en materia de justicia. Además, las normas presupuestarias del Principado de Asturias exigen que haya garantías de que va a haber la dotación presupuestaria para el 2026 y por tanto también (el proceso) estuvo vinculado a la propia confección del presupuesto".

Por su parte, Jesús María Chamorro indicó que, "por parte del Poder Judicial, los deberes los tenemos hechos, los tenemos hechos desde hace algún tiempo y yo, de hecho, quiero decir claramente y anunciar que, como está previsto en la ley, que el día 1 de enero, a las 0 horas, los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo entrarán en funcionamiento y lo harán con la Oficina Judicial Nueva o sin ella, porque no nos corresponde a nosotros esa competencia".

"La Oficina Judicial sirve al Tribunal de Instancia, es el instrumento que ayuda a los jueces a ejercer la función jurisdiccional. A nosotros nos corresponde organizar el Tribunal de Instancia desde el punto de vista orgánico. Lo que afecta a la Oficina Judicial le corresponde a la administración competente, al Gobierno regional", explicó. Y añadió que "hasta que no haya Oficina Judicial, seguirá funcionando la anterior, es decir, el Tribunal de Instancia de Oviedo no va a tener aún servicio común para atender a todos los jueces del Tribunal".

"Espero que no haya disfunciones", expresó Chamorro, aunque también quiso dejar claro que "esta ley cambia el paradigma de responsabilidad en cuanto a la tramitación de los asuntos. Que la Oficina Judicial despache los asuntos de una manera más o menos rápida no va a depender ya directamente del juez, que no podrá dar instrucciones a esa Oficina Judicial en cuanto a la marcha de estos asuntos. Espero que el día 15 de febrero sea una realidad ya esta nueva Oficina Judicial y que esas nuevas responsabilidades se puedan llevar a cabo de la mejor manera posible".

Y abundó sobre este aspecto: "El año pasado, los 160 jueces de Asturias hemos dictado más de 100.000 resoluciones, yo creo que con un ritmo de trabajo especialmente intenso. Los jueces han sabido solucionar y han despachado todos los asuntos que han ingresado, incluso más de los que han ingresado, y esperemos que esa capacidad de decisión de los jueces se mantenga, pero hace falta que los asuntos les lleguen a resolver, es decir, que los procedimientos se tramiten y que lleguen a los despachos de los jueces también en los mismos tiempos que hasta ahora".