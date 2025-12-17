Nuria Rodríguez: "Hay un avance de la LGTBIfobia en algunas zonas rurales"

Explica la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, que en su desarrollo concreto la nueva ley LGTBI del Principado de Asturias, que esta semana ha iniciado su fase de información pública, antes de su aprobación en el Parlamento regional, han tenido muy en cuenta, junto a los ámbitos de la educación y de la sanidad el de la zona rural. "Hemos notado un retroceso", lamenta. "Esos espacios donde curiosamente se vivió un cambió enorme hace diez años, y se pasó de la absoluta ocultación a generar espacios de normalidad y de convivencia con las personas del colectivo, justo ahora las familias nos están reportando un nuevo retroceso, problemas en centros educativos que no pasaba antes y el avance de la LGTBIfobia en algunas zonas".

Este tipo de problemas enmarcan para la director general la necesidad de una ley, la de los derechos del coletivo LGTBI, que llega demasiado tarde a Asturias, "con mucho tiempo de retraso", pero que viene cumplir con la "obligación" de "ampliar los derechos humanos". "Esta es una norma no solo pedida de manera reiterada por el colectivo LGTBI", recalca Rodríguez, "también por sus familias, porque alrededor del colectivo hay madres, pares, abuelos, tías.. y esas personas son el principal apoyo de las personas LGTBI".

El retraso con el que llega la ley LGTBI a Asturias se traduce en que el Principado, cuando la apruebe, dejará de ser la única comunidad autónoma nacional, junto a Castilla y León, que no cuenta con una normativa de este tipo. La primera región en aprobar algo similar fue Cataluña, en 2014, y a ella le han seguido todas.

La normativa se enmarca, por otra parte, al amparo de la regulación nacional, la ley 4/2023 popularmente conocida como "La ley trans". La ley nacional deja, con todo, margen a las comunidades autónomas para que regulen los aspectos de LGTBI dentro de su ámbito competencial.

Llegar a la fase de información pública de esta ley regional no ha sido fácil. Nuria Rodríguez destaca que esta será la tercera vez que se plantea. El primero partió de la Dirección General de Igualdad en 2022, el segundo lo abordó la Dirección de Juventud, diversidad sexual y LGTBI en 2023 y ahora lo impulsa la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual

Educación y Sanidad

En cuanto al contenido de la norma, destacan los apartados dedicados a Educación y Salud, que acogen sendos capítulos de la ley.

"En la parte práctica planteamos una serie de propuestas concretas para que se respeten los derechos del colectivo, cuestiones que tienen que ver con el respeto y que, en lo referido a la salud", detalla Rodríguez, "aborda todo lo que tiene que ver con esa salud específica de las personas LGTBI". La norma está encaminada a formar a profesionales que puedan atender al colectivo. "Esto permitirá ampliar los derechos de los asturianos y asturiana, y es incontestable, porque las personas LGTBI pagan los mismos impuestos que las otras personas y tienen derecho a los mismos servicios, no es algo opinable", declara.

En el apartado educativo la norma incluye cuestiones como la necesidad de que los inspectores evalúen las cuestiones LGTBI en los centros, cómo se aplica la diversidad. También se introducirán contenidos, se propondrá que los currículos sean diversos y que, por ejemplo, se introduzcan criterios LGTBI a la hora de valorar los proyectos de los centros educativos de la región.

Para atender al colectivo LGTBI en sus necesidades, la norma contempla para el apartado de Salud ofrecer formación específica a los profesionales sanitarios para que sepan cómo actuar ante las necesidades específicas de estas personas. Se propone, asímismo, la creación de unas unidades de atención sexual. Se creará una por área y, destaca Nuria Rodríguez, esas nuevas unidades "no sólo repercutirán en el colectivo, sino en todo aquel que necesite esa atención".

En esa zona rural que ha visto en los últimos años volver a reproducirse problemas que se habían empezado a superar, el norma también propone medidas concretas ante estas situaciones. En concreto, cita la Directora General, hay propuestas para combatir el "sexilio", cuando las personas LGTBI tienen que marcharse de estos pueblos por el rechazo.

Hay también atención a las personas mayores LGTBI y recomendaciones para equipamientos deportivos, como tener, siempre que sea posible, aseos individualizados para garantizar la intimidad. n