El Observatorio de Violencia sobre la Mujer busca más coordinación

El Gobierno del Principado de Asturias creó ayer el Observatorio Asturiano de Violencia sobre las Mujeres, un órgano destinado a la coordinación institucional, la atención y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Entre sus funciones se incluyen la elaboración de informes y estudios sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como la colaboración con diferentes instituciones en el desarrollo de estrategias de prevención y actuación.

La vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, presidió la reunión constitutiva del observatorio, en la que informó sobre el incremento presupuestario destinado a las políticas contra la violencia de género. Según los datos facilitados, el presupuesto de la consejería correspondiente ha aumentado un 25 por ciento, con el objetivo de reforzar la atención a las víctimas, ampliar el personal de los centros asesores de la mujer y fortalecer la red de casas de acogida y el centro de crisis.

Durante la sesión se acordó la creación de dos grupos de trabajo: uno centrado en la violencia de género en el medio rural y otro orientado a la prevención en el ámbito de la salud y los derechos sociales.