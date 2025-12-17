El Observatorio de Violencia sobre la Mujer busca más coordinación
Gimena Llamedo preside la primera reunión de varias entidades y pone el foco en el medio rural
s. b.
El Gobierno del Principado de Asturias creó ayer el Observatorio Asturiano de Violencia sobre las Mujeres, un órgano destinado a la coordinación institucional, la atención y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Entre sus funciones se incluyen la elaboración de informes y estudios sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como la colaboración con diferentes instituciones en el desarrollo de estrategias de prevención y actuación.
La vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, presidió la reunión constitutiva del observatorio, en la que informó sobre el incremento presupuestario destinado a las políticas contra la violencia de género. Según los datos facilitados, el presupuesto de la consejería correspondiente ha aumentado un 25 por ciento, con el objetivo de reforzar la atención a las víctimas, ampliar el personal de los centros asesores de la mujer y fortalecer la red de casas de acogida y el centro de crisis.
Durante la sesión se acordó la creación de dos grupos de trabajo: uno centrado en la violencia de género en el medio rural y otro orientado a la prevención en el ámbito de la salud y los derechos sociales.
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas