Pablo García González, vicepresidente de FADE: "La educación de un asturiano que se va a trabajar fuera es un gasto, no una inversión"

Pablo García González (Oviedo, 1982) es vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y toda su trayectoria profesional ha estado relacionada con la formación, como director general de la compañía Afa Formación Continua y como presidente de la patronal del sector en la región, Cecap Asturias.

Por ello, el perfil de García es el idóneo para representar a FADE en una de las últimas iniciativas de la organización empresarial, la feria de orientación laboral Talentia, que se celebrará hoy en Gijón con el objetivo de abordar uno de los principales problemas de las compañías asturianas: la dificultad de encontrar profesionales.

¿En qué consiste Talentia?

Es una feria de orientación laboral que nace como iniciativa de FADE dentro de concertación social. Su objetivo es que el mundo empresarial le diga a su público objetivo, que en este caso son los jóvenes y los no tan jóvenes, dónde está la empleabilidad ahora en Asturias y dónde estará en el futuro, para que así tengan la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas cuando les toque. Uno de los problemas que tiene Asturias es que se promueven muchas pequeñas cosas relacionadas con el empleo, la formación... Y Talentia es una feria de orientación, que es algo muy diferente.

¿En qué sentido?

La feria se dirige a jóvenes de tercero y cuarto de ESO y a desempleados de cualquier edad. Durante estas últimas semanas ha habido bastantes visitas de alumnos a diferentes empresas de Asturias, para ver la realidad de las compañías. Y el programa culminará hoy con la feria en sí misma, en la que participan más de 130 organizaciones, mitad empresas y mitad centros formativos, pero no sólo de Formación Profesional, sino que también está la Universidad de Oviedo. Por eso insisto en que no es una feria de FP ni de empleo, sino de orientación, aunque todo suene un poco a lo mismo. Por la mañana, las empresas y los centros explicarán a los jóvenes qué formación necesitan para trabajar en un determinado lugar, es decir, se les mostrará el sistema educativo que tendrán a su disposición para trazar su itinerario: centro de FP público o privado, Universidad... Lo que sea menester. También participarán las familias de los chicos, ya que también forman parte de la decisión. Después, por la tarde, la feria se centrará en personas sin empleo, de cualquier edad. Aunque parezca muy poco disruptivo, es algo que hasta ahora no se estaba haciendo.

¿Será un evento puntual?

Deseamos que sea un evento que venga para quedarse, que sea anual y que sirva de hilo conductor también para, a lo largo del año, hacer muchas más cosas sobre orientación laboral.

¿Cuáles son las razones estructurales que han llevado a crear Talentia?

Está muy bien eso de la movilidad estudiantil y laboral, pero eso no puede convertirse en una fuga de Asturias. Y sobre todo que la fuga se produzca porque los jóvenes no tengan información. Por regla general, el sistema educativo ha adolecido hasta la fecha de orientación laboral, ha sido una orientación puramente educativa, por así decirlo. Y detectamos que en muchos casos hay falta de conocimiento de lo que está demandando realmente el tejido empresarial asturiano. Es necesaria una orientación laboral para que la gente de aquí pueda desarrollar aquí su vida profesional. Además, también tenemos que activar laboralmente a los que están aquí, porque a día de hoy seguimos teniendo un 8% de desempleo en Asturias. ¿Qué pasa con esos parados? ¿Cómo los podemos activar? Porque no podemos tener como desempleados crónicos a muchos miles de asturianos.

¿Los inmigrantes son parte de la solución?

Es un hecho indiscutible que debemos contar necesariamente con gente de fuera, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Debemos incorporarlos de una forma lógica y ordenada. No se puede condenar a la gente a venir de forma irregular y que confíen en que con el paso del tiempo sus empleadores se lo van a arreglar. Tenemos que ver de qué manera traemos a los que necesitamos, cómo los formamos, si los formamos en su país de origen, si los formamos aquí... Pero que todo tenga una lógica.

¿Cuáles son los sectores más necesitados?

La feria explicará la realidad de varios sectores: hostelería, comercio, tecnología, defensa, química, automoción, sanitario... Tenemos que ser realistas y pedagógicos, porque sabemos que será más complicado acercar al público al que nos dirigimos a sectores como la construcción o la hostelería. En muchos casos esos problemas se deben al desconocimiento sobre esas u otras actividades. Por ejemplo, se podría tener una imagen de un mecánico de coche como un tipo con un mono de trabajo engrasado y una labor algo cutre, cuando actualmente un mecánico se parece bastante más a un informático, dada la sofisticación que ha alcanzado el sector de la automoción. Por lo tanto, tenemos que acercar a la gente la realidad de los oficios y la realidad económica. Mucha gente desconoce lo que es un soldador o no sabe que el convenio del metal en Asturias es uno de los más altos que hay en España.

¿La situación actual se debe a un desproporciado fomento de la educación universitaria en el pasado, frente a modalidades como la FP que se veían de menor rango?

Tenemos que gestionar con moderación las expectativas de la feria. No sé cuántas personas acabarán dedicándose a la hostelería a partir de la información que obtengan en Talentia; es bastante probable que abunden más perfiles de informática, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que decirles claramente: "Si quieres vivir en Asturias, tendrás más posibilidades estudiando Informática que Derecho". El problema es que el grado de Ingeniería de "software" de la Universidad de Oviedo tiene 157 plazas y cientos de demandantes.

Y, por lo tanto...

Necesitamos tener una oferta formativa suficiente y de calidad para que todos esos alumnos, una vez que los orientemos, tengan la posibilidad de poder estudiar eso y quedarse aquí. Está demostradísimo, a través de informes de la OCDE, que el alumno que se va a estudiar fuera tiene más posibilidades de quedarse fuera. Es un hecho de libro. Y eso nos lleva al viejo debate de si la educación es un gasto o una inversión. Si el alumno en el que hemos invertido se queda a trabajar aquí, eso sí es inversión. Si se ha ido fuera, es un gasto. Es fácil de entender. Entonces, con los recursos de aquí, hagamos todo lo posible para que esta gente se quede aquí.

¿Qué tal están los ánimos en FADE tras la dura campaña electoral del pasado abril entre María Calvo y José Manuel Ferreira?

Ha pasado la tormenta y yo creo que, en lo personal, todos nos hemos quedado con lo bueno del proceso, que también lo ha tenido, como poder conocer mucho más de cerca a los asociados de FADE y detectar áreas de mejora para estos cuatro años. A partir de ahí, pues parece que las cosas también a nivel institucional se están intentando normalizar. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y ya está.