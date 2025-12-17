El Principado presenta en Ciudad Real dos consorcios de hidrógeno

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, presentó ayer en Puertollano (Ciudad Real) los dos consorcios de investigación sobre hidrógeno renovable impulsados por el Principado, integrados por trece empresas e instituciones y liderados respectivamente por ArcelorMittal y Atox Sistemas de Almacenaje. Las dos iniciativas han movilizado una inversión de más de siete millones de euros (cinco millones de los cuales son públicos) en el marco del Plan Complementario de Energía del Gobierno, cuyos resultados fueron presentados ayer.