Así queda la oferta del aeropuerto de Asturias: dos nuevos destinos y una ciudad que abandona la parrilla.

Volotea confirma nuevos destinos internacionales desde el Aeropuerto de Asturias. La aerolínea conectará la región de forma directa con Oporto (Portugal) y Florencia (Italia) a partir de 2026. Esta última ciudad sustituye a Venecia, que deja de operar en la parrilla de destinos. Se suman a Dublín, operada en este caso por Aer Lingus. que también es un destino nuevo respecto a la temporada anterior.

Las de Oporto y Florencia son dos rutas inéditas hasta ahora en el aeropuerto asturiano. La compañía Volotea confirmó hoy estas incorporaciones en un acto celebrado en Oviedo, en el que participó el viceconsejero de Movilidad, Jorge García. Ambos destinos son fruto de los paquetes de promoción turística del Principado, a los que se ha adherido Volotea.

Además, la aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales con Roma y Bruselas (Zaventem). Estas dos ciudades ya figuraban en la parrilla del aeropuerto, operadas por Ryanair, pero la compañía irlandesa anunció recientemente su retirada de varios aeropuertos debido a su conflicto con Aena. Volotea cubrirá esas vacantes, mientras que Düsseldorf se pierde, ya que, por el momento, no se recuperará la ruta que operaba Ryanair.

En resumen, Volotea operará siete destinos internacionales desde el Aeropuerto de Asturias en 2026: Lisboa y Milán Bérgamo, rutas que mantiene desde 2023, y sumará Florencia, Roma, Oporto, París y Bruselas (Zaventem), “reforzando la conectividad del Principado con ciudades clave en Europa”, según la compañía. Con estas nuevas propuestas, Volotea operará 24 rutas en 2026, cuatro más que en 2025 y doce más que en 2019.

A estas conexiones hay que añadir las rutas anunciadas a Ámsterdam y Dublín, que operarán KLM y Aer Lingus, respectivamente.

Junto a los nuevos destinos, Volotea continuará operando en 2026 rutas consolidadas como Jerez, por segundo año consecutivo, Granada, Murcia, que sale hoy a la venta, y Castellón, además de las conexiones con Canarias (Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) y Baleares (Mallorca, Ibiza y Menorca).

Para acompañar este crecimiento, la aerolínea renovará su flota en Asturias sustituyendo sus tres aviones Airbus A319, de 156 plazas, por el modelo Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros. El cambio se producirá a partir de la temporada de verano de 2026.

Esta renovación también se aplicará a la ruta entre Asturias y Madrid, inaugurada el pasado 31 de octubre, que está registrando una excelente acogida, con factores de ocupación en torno al 90%. En la conexión con Barcelona, el comportamiento es aún mejor, con una ocupación del 98%. Ambas rutas cuentan con billetes disponibles desde 24 euros por trayecto.

“Asturias es una base estratégica para Volotea y 2025 ha sido un año especialmente significativo, ya que hemos celebrado el décimo aniversario de nuestra base en el Principado. Los excelentes resultados obtenidos consolidan nuestra presencia en la región y nos permiten proyectar un 2026 récord, con una oferta de más de 1,1 millones de asientos, ampliando las opciones de viaje y contribuyendo al turismo y a la economía local”, aseguró en Oviedo Gabriel Schmilovich, director general de estrategia de Volotea.