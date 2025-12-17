Récord en el aeropuerto de Asturias: la brutal cifra de pasajeros que se alcanzará mañana
La terminal de Santiago del Monte vive el mejor momento de su historia y llegará a los dos millones de pasajeros
El aeropuerto de Asturias alcanzará mañana, jueves, los dos millones de viajeros en 2025. Se trata de una cifra que se registrará por primera vez en un año y que demuestra que el aeródromo de la región vive el mejor momento de su historia. Tiene el doble de viajeros y destinos directos que hace una década, fruto en parte por la apuesta del Principado de promocionar rutas aéreas y así tener más destinos.
El buen momento del aeropuerto coincide, además, con el impulso de la alta velocidad ferroviaria, lo que viene a demostrar que ambas infraestructuras, la terminal y la Variante de Pajares, pueden convivir.
El crecimiento del aeropuerto es gigante retrocediendo en el tiempoEn 2014, hace una década, las instalaciones superaban por poco la barrera del millón de pasajeros (1.065.176). Desde entonces la cifra ha ido subiendo salvo un año de bajada en 2018, cuando se perdieron 7.000 (sin tener en cuenta el covid, lo que conllevó el parón en toda la actividad). Hay otro dato clave que revela que la apuesta del Gobierno regional por promocionar rutas turísticas está dando resultado.
En 2019, el último año antes del parón por la pandemia, hubo 1.417.912 pasajeros, lo que significa que en solo un lustro la región ganó más de medio millón de viajeros en el avión.
El destino favorito de los viajeros del aeropuerto es Barcelona, que ha desbancado a Madrid debido a que los usuarios optan más por el AVE
