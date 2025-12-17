Récord de empleados públicos en Asturias: este es el número de trabajadores (máximo histórico) en las distintas administraciones

Asturias suma un total de 70.980 empleados públicos en los distintos niveles de la Administración (estatal, autonómica y local, incluyendo la universitaria), según recoge el último dato del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que fotografía el empleo público a julio de este año y se conoció ayer. España supera por primera vez la cifra de tres millones de empleados.

En el ránking de las comunidades autónomas, Asturias ocupa el cuarto lugar en la relación entre empleo público y población, en la zona media de la tabla. La encabeza Extremadura, donde casi uno de cada diez habitantes trabaja para la Administración; el listado continúa con Aragón (8,1%) y Castilla y León (7,70%). En el caso del Principado, la tasa de empleos públicos por habitante es del 6,98%, lo que equivale a un empleado por cada 14,3 asturianos. Baleares, Valencia y Cataluña son las comunidades con menor ratio entre empleados públicos y población. Madrid, pese a albergar a gran parte de los efectivos del sector público estatal, se sitúa en la parte baja de la tabla.

No ha sido Asturias una de las comunidades en las que más ha crecido la cifra de trabajadores de la Administración. El mayor aumento del empleo público a lo largo del primer semestre del año se produjo en el País Vasco (6,53%), seguido de Extremadura y Castilla y León. En Asturias, en quinto lugar, el incremento fue del 4,26% (casi tres mil trabajadores más). Solo han bajado en empleados Aragón, La Rioja y Canarias (esta última con 3.000 empleos públicos menos).

En el conjunto de España ha sido en la Administración autonómica donde se ha registrado el mayor crecimiento en este lustro. En enero de 2020 se contabilizaban 2,6 millones de empleados públicos, unos 510.000 menos que el último dato. Se trata de un incremento del 19,61% que se ha producido principalmente en las comunidades, donde la plantilla creció un 27,7%. Los ayuntamientos elevaron su personal un 10,72% y el sector público estatal solo un 5,47%.

Desde 2020, Asturias se sitúa en un puesto intermedio en el cómputo del crecimiento de toda la plantilla pública. Por administraciones, ha sido el País Vasco donde más se ha incrementado el peso de la Administración en los últimos cinco años: registró el mayor aumento de la plantilla autonómica (48,37%), pero con una fuerte reducción del peso de la estatal, que bajó un 14%. En todas las comunidades se ha incrementado notablemente el empleo público autonómico que, con todo, no ha sido notable en Asturias, donde se pasó de 40.330 empleados autonómicos a 51.017. Sin embargo, en la fotografía fija de julio de este año, Asturias es la tercera comunidad en cuanto al peso de su empleo público autonómico respecto a su población.

Aumento de empleo local

Donde sí se ha producido en Asturias un aumento relevante es en la Administración local, que en cinco años ha pasado de 8.683 a 11.008 empleados, lo que implica un alza del 26,78%. No obstante, los ayuntamientos asturianos no están entre los que más personal soportan en términos relativos. Su empleo representa el 1,08% de la población regional, una de las ratios más bajas, muy alejada del 2,64% de Extremadura o del 1,71% de Castilla y León.

El análisis de la evolución del empleo público autonómico en Asturias desde 2021 constata un pico en julio de 2023, seguido de un descenso y una posterior recuperación hasta alcanzar ahora el máximo histórico de 51.017 personas (este concepto suma el personal de la Administración regional y el de la Universidad). La tendencia del empleo público municipal es ascendente; sin embargo, el sector público estatal se mantiene muy estable, en una horquilla muy estrecha a lo largo de los últimos años.