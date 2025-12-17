Refractaria logra permiso para instalar un tercer horno de cocción en El Berrón

Refractaria, empresa perteneciente al grupo japonés Krosaki dedicada a la fabricación de productos refractarios, ha logrado luz verde ambiental para instalar en su planta de El Berrón, en Siero, un tercer horno de cocción. La inversión permitirá modernizar los procesos de fabricación y mejorar la eficiencia energética al reducirse el consumo de gas por unidad producida.

El nuevo horno cerámico, que se instalará dentro de la actual nave de Rafractaria, está diseñado para trabajar de forma intermitente, al no precisar de largos ciclos de apagado y arranque. Este equipo de alta eficiencia energética sustituirá en la producción al horno túnel número 2 de la planta de El Berrón, que quedará sin uso pero seguirá disponible en caso de emergencia o avería en el horno túnel 1 o de un gran aumento de la demanda.

El nuevo horno intermitente de alta temperatura (1.500 grados) lleva asociado un secadero de piezas así como equipos auxiliares de apilado y desapilado de vagonetas.

Para lograr autorización del proyecto, Refractaria presentó ante la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias un informe de impacto ambiental y ahora el Principado ha resuelto que el plan es ambientalmente viable siempre que se cumplan una serie de requisitos en relación a la protección del sistema hidrológico y de los residuos.

Refractaria forma parte del grupo Krosaki desde 2018, cuando la compañía japonesa compró Aristegui. La planta de El Berrón, en la que trabajan actualmente unas 110 personas, tiene una cartera de productos con más de 1.000 referencias con alcance internacional aprovechando la red comercial del grupo Krosaki, que es el tercer productor mundial de refractarios y tiene agentes comerciales en más de 50 países.