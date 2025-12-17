Estos son los candidatos a la Bullada Purpurina, los premios (con cariño y retranca) de los ecologistas en Asturias para recordar que hay que cuidar el Paraíso Natural

A estas alturas ya pocos no los conocen en Asturias: son los premios Bullada Purpurina, uno de los más veteranos en la región. Este año llegan a su 33-ª edición a cargo de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que los entrega simbólicamente -también con cariño y mucha retranca- a aquellos (personas, empresas, instituciones) que considera que no cuidan la Naturaleza y cuyas acciones van en contra de las plantas, de los animales, el ser humano... En resumen, del medio ambiente.

Dicen Fructuoso Pontigo, coordinador de la organización, que este año está "desgraciadamente" difícil porque hay muchos candidatos a la Bullada. Así que el jurado lo tendrá difícil para elegir solamente a uno "a pesar de la abundancia de razones que existen para premiarlos a todos".

El próximo 28 de diciembre, día de los Inocentes, se entregará simbólicamente el galardón. Hasta entonces hay que esperar a ver cuáles de estos candidatos se lleva el original galardón:

-Belarmina Díaz Aguado, que fue Directora General de Energía y Minería y efímera Consejera responsable de los permisos de investigación complementarios que otorgó, "que no eran más que tapaderas para que las mineras explotasen mineral sin devolver las ayudas que cobraron por los cierres. Por la opacidad hacia los vecinos de Peñamayor y Baldornón por sus proyectos mineros. Por ser la, facilitadora de las decenas de proyectos de parques de baterías por toda la zona rural asturiana.

-Hunosa, empresa pública, por su empeño en quemar basuras en la térmica de la Pereda "sin importarle el impacto para la salud de los vecinos, y por seguir contaminando con emisiones y vertidos en sus explotaciones, como el vertedero de Langreo".

-La Demarcación de Carreteras de Asturias, del Ministerio de Fomento, por "arrasar las márgenes vegetales de las autovías estatales favoreciendo que se llene todo de plumeros de la pampa y otras plantas invasoras, que después se extienden por más lugares degradados".

-El consejero de Medio Rural y Política Agraria de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, por "todo su empeño en matar lobos para contentar a los ganaderos, por el mantenimiento de la pesca de la angula por más con ello lleve a dicha especie a la extinción, por permitir que se acaben con los pocos salmones que llegan ya a nuestros ríos, por permitir que los eucaliptos llenen nuestros montes".

-Arcelor-Mittal, por su renuncia a la planta de reducción directa de mineral de hierro, "y con ello a los planes de descarbonización previstos en su factoría asturiana, sometiendo a la sociedad asturiana en general a un chantaje, a cambio de seguir envenenándonos tal y como llevan haciendo desde hace años por tierra, agua y aire".