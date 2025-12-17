¿Sorpresa en el paritorio? Tras años de caída de la natalidad, Asturias parece cambiar tímidamente la tendencia

Asturias ha sufrido desde el año 2013 una caída en picado de los nacimientos, según reflejan los datos mensuales del Instituto Nacional de Estadística. El análisis de los datos acumulados anuales (con cifras al mes de diciembre de cada año), el Principado ha perdido gran parte de su natalidad en la última década.

En ese año, 2013, en Asturias se produjeron 6.671 nacimientos anuales. Justo antes de la pandemia, en 2019, la cifra había caído a los 5.152 alumbramientos, acelerando el ritmo de descenso del lustro anterior. La crisis del Covid y las restricciones que impuso hizo descender a 4.771 los nacimientos. Y desde entonces, la tendencia a la baja continuó en 2023 y 2024 tras una leve estabilización en 2021. En el Principado, el año 2023 se cerró con 4.545 nacimientos y en 2024 se registraron diez menos, lo que supuso el mínimo en la serie histórica completa.

En conjunto, Asturias pasó en apenas una década a perder un tercio (32%) de los nacimientos que registraba.

Sin embargo, los datos de este año, aún no completos, revelan una inesperada sorpresa. Es difícil saber si se debe a un inicio de un cambio de tendencia o a una mera fluctuación estadística en un dato que ya está en el suelo. Lo cierto es que ya el interanual de octubre de 2024 reflejaba un aumento respecto al mismo periodo de 2023, pero el dato no mejoró en el cierre del año.

Los datos acumulados hasta octubre de 2025 registran en Asturias 3.830 nacimientos, lo que supone un incremento del 0,77% respecto al mismo periodo del año anterior, donde se registraron 3.801. ¿Puede esa variación guardar alguna relación con el aumento de población vinculado a la llegada de inmigrantes?

Aún no es posible afirmarlo, porque los datos de la serie no refieren la nacionalidad de la madre. Sí contabilizan la edad a la que se da a luz. En Asturias se ha constatado un clarísimo retraso en la maternidad. La opción de tener un hijo o hija ha sufrido una importante caída en los grupos jóvenes. La franja de edad entre los 25 y los 29 años ha registrado un importante desplome. En 2013 había 1.079 nacimientos con madres en ese rango, mientras que en 2024 la cifra cayó a casi la mitad, con 578 alumbramientos.

El grupo entre los 30 y 34 años es históricamente más numeroso, y también ha descendido notablemente, pasado de 2.745 nacimientos en 2013 a 1.461 en 2024. Sin embargo, sí se ha producido un aumento en los grupos de mayor edad. Las madres de 40 a 44 años pasaron de tener 495 nacimientos en 2013 a registrar 701 en 2024; y las de 45 a 49 años pasaron de sumar solo 18 nacimientos a registrar 63 en 2024.

El análisis detallado para los primeros diez meses de 2025 revela que ese "tímido repunte" no es generalizado, sino que se sustenta casi exclusivamente en el aumento de partos en mujeres de 35 a 39 años. Este es el único grupo de edad con un crecimiento significativo que sostiene las cifras globales, ya que se han registrado 1.255 nacimientos acumulados hasta octubre de 2025, frente a los 1.166 de los diez primeros meses del año anterior. Ese aumento en 89 nacimientos compensa casi por sí solo las caídas en otros grupos.

Hay, además, una muy ligera recuperación en la horquilla de 30 a 34 años, históricamente el grupo más fuerte, con 1.178 nacimientos frente a los 1.153 del mismo periodo del año anterior. Continúa el desplome de la natalidad en edades jóvenes, ya que ha habido 55 bebés menos de madres de entre 25 a 29 años. Curiosamente, tras años de subida por el retraso de la maternidad, este año también retrocede el dato en las madres entre 40 a 44 años, que pasan de 617 a 556 nacimientos, una caída de 61.

El dato curioso de las madres muy jóvenes y muy mayores

Como curiosidad, hay un ligerísimo repunte en el grupo de 15 a 19 años (pasan de 55 a 63 nacimientos) y en el de 20 a 24 años (de 242 a 251). También en las madres mayores de 50 años. Aunque los números son anecdóticos, se han duplicado, pasando de 5 a 10 nacimientos en lo que va de año.

Este posible “repunte” de 2025 en Asturias es, en esencia, un fenómeno protagonizado por las mujeres de la segunda mitad de la treintena (35-39 años). Si no fuera por el crecimiento en este tramo concreto, la natalidad en la región seguiría en números rojos debido a la caída persistente en las mujeres menores de 30 años y al freno en el grupo de 40 a 44 años.

Para obtener indicios de si el aumento de población inmigrante favorece un posible cambio de ciclo se pueden observar los datos nacionales.

En el conjunto de España y en el desglose por comunidades autónomas, se percibe claramente que entre 2024 y 2025 se produce una alteración significativa de la tendencia.

Si bien 2024 sirvió de "freno" a la caída, 2025 está consolidando un cambio de ciclo hacia el crecimiento, aunque a dos velocidades muy marcadas dependiendo de la región.

De la contención (2024) al crecimiento (2025)

El año 2024 cerró a nivel nacional con una caída del -0,83%. Aunque seguía en números rojos, ya mostraba una mejora respecto al desplome del -2,19% de 2023. Fue un año de estabilización. Sin embargo, los datos acumulados hasta octubre de 2025 confirman el cambio de signo: la natalidad en España crece un 1,03%, mientras que el acumulado hasta octubre de 2024 se estancaba con un descenso del 0,01%

Madrid, el gran motor del cambio. Si hay una comunidad que está alterando la estadística nacional, es la Comunidad de Madrid. Su comportamiento es explosivo en comparación con el resto. En 2024 ya fue una de las pocas en crecer (+0,94% al cierre del año), y en 2025 su crecimiento se ha disparado al 3,58%. Este aumento tan fuerte en una región con tanto peso demográfico (43.838 nacimientos hasta octubre) es lo que tira del carro nacional sacándolo de los números rojos.

Cambios en varias comunidades. Varias comunidades importantes han pasado de destruir natalidad en 2024 a crearla en 2025. Así, Andalucía cerró 2024 con una caída del -2,07% y en octubre de 2025 ya crece al +0,66%. Aragón ha pasado de caer un -0,83% en 2024 a crecer un notable 2,32% en 2025.

Tras años de sangría demográfica y cerrar 2024 en negativo, los datos acumulados de Galicia para 2025 muestran una recuperación con un +0,96% (11.271 nacimientos frente a los 11.164 del año anterior).

En cambio, continúan con un descenso estructural de natalidad comunidades como Cantabria, que ha pasado de crecer un 1,24% en 2024 a caer un -0,61% en 2025, o Extremadura, que ha registrado hasta octubre de 2025 5.339 nacimientos en 2025 frente a los 5.476 del mismo periodo anterior.

¿Permite todo esto optimismo en Asturias?

La serie de datos de Asturias no muestra una trayectoria de crecimiento estable, sino una dinámica inestable, con fluctuaciones significativas, cuyo resultado a largo plazo puede ser un modesto incremento en el número de nacimientos. Lo que sí parece claro es que el grupo de madres de 30 a 34 años se consolida como el principal y casi único motor del dinamismo demográfico, mientras se estanca la natalidad en el grupo de 25 a 29 años y se produce un marcado ascenso del grupo de 30-34 años, indicador inequívoco del retraso en la edad de la maternidad.

Lo que sí está claro es que en los últimos años se ha producido una profunda transformación estructural en sus patrones de fecundidad. Y precisamente ese cambio puede llevar un crecimiento por el retraso de la maternidad. Para ver si el repunte demográfico general que ha registrado Asturias gracias a la llegada de inmigrantes tiene consecuencias en la dinámica de la natalidad, aún habrá que esperar y comprobar si la tasa de fecundida ha sufrido alguna variación.