El túnel del viento de la Universidad de Oviedo llega a Princeton
s. b.
La Universidad de Oviedo colabora con la Universidad de Princeton en un proyecto estratégico de aerodinámica basado en el desarrollo y uso de un túnel de viento diseñado inicialmente en la Escuela Politécnica de Mieres. La colaboración comenzó en 2017, cuando el profesor Antonio Navarro estableció vínculos con el Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental de Princeton y construyó el túnel CRUE20-oWT, que desde entonces se utiliza en prácticas docentes e investigaciones.
En 2025, el investigador de la Universidad de Oviedo Carlos Rodríguez dio continuidad al proyecto mediante una estancia de cuatro meses en Princeton, durante la cual realizó nuevos ensayos en el túnel y diseñó cuatro demostradores experimentales centrados en fenómenos aerodinámicos y aeroelásticos. Además, impartió sesiones prácticas y elaboró material docente. El proyecto se desarrolla en colaboración con el equipo de la profesora María E. Garlock y refuerza la cooperación académica entre ambas instituciones.
