Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región

El comercio y la hostelería ya tienen más peso en la economía asturiana que la industria, según la Contabilidad Regional de España que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector secundario se aleja del objetivo del 20% marcado por las administraciones públicas y ha pasado a representar el 18,7% del producto interior bruto (PIB) de Asturias, mientras que el comercio y la hostelería ganan cuota y ya alcanzan el 19,5% del PIB.

Según las estimaciones publicadas ayer por el INE, el PIB de Asturias en 2024 fue de 30.012,30 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3% con respecto al año anterior. Este incremento del PIB está por debajo de la media nacional (del 3,5%), pero fue el más alto entre las regiones de la cornisa cantábrica (por encima del 2,9% de Galicia, del 2,6% de País Vasco y del 2,5% de Cantabria, que fue la región con menor crecimiento en una clasificación encabezada por Murcia y Canarias, con alzas del 4,4%).

Por sectores, el crecimiento del PIB de Asturias no fue uniforme. Los mejores comportamientos se registraron en la agricultura, ganadería y pesca (crecimiento del 15%), en las actividades profesionales, científicas y técnicas (9,7%), en la construcción (8,6%) y en el comercio, transporte y hostelería (8%). Por contra, el crecimiento más débil se registró en la industria y la energía, del 0,8%.

Con la débil subida registrada por el sector secundario, el comercio y la hostelería se convierten en el sector con más peso en el PIB de Asturias, con un 19,5% que equivale a 5.863,42 millones de euros, por encima de los 5.621,35 millones de euros que aporta la industria (el 18,7%). Desde 2020 no se había registrado un adelantamiento del comercio y la hostelería sobre la industria.

Empleo y salarios

Sí era habitual que el peso del comercio y la hostelería fuera mayor tomando como referencia el empleo. En 2024, este sector registró una media de 121.700 trabajadores en Asturias, muy por encima de los 92.900 de las administraciones públicas, defensa, educación, actividades sanitarias y servicios sociales, y de los 54.500 de la industria y la energía. Por debajo destacan los 48.000 trabajadores de las actividades profesionales, científicas y técnicas y los 33.600 de la construcción.

Sin embargo, si se toma como referencia la remuneración de los asalariados, el sector con más peso en Asturias es el de las administraciones públicas, defensa, educación, actividades sanitarias y servicios sociales con 4.140,76 millones de euros, por encima de los 3.062,59 millones del comercio , los transportes y la hostelería, los 2.429,47 millones de la industria y la energía, los 1.268,10 millones de la construcción y los 1.260,48 millones de las actividades profesionales, científicas y técnicas.