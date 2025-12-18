Agenda: qué hacer hoy 18 de diciembre en Asturias

Oviedo

Presentación de un libro sobre la acción política de Purificación Tomás

"Purificación Tomas Vega (1918-1990). Exilio y acción política", una publicación en dos volúmenes, con documental del mismo titulo y podcast "charlas de mujeres", es el título del acto que acoge el Club a las 18.00 horas, con Carmen Suárez, ganadora del Premio Purificación Tomásen 2021 por su trayectoria en la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, su activismo y sus aportaciones a reformas legislativas; Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática; Patricia Martínez, periodista, y Adrián Barbón, presidente del Principado. La presentación correrá a cargo de Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA. En la imagen, la portada del libro, obra de Alfonso Zapico.

Rosa Menéndez da una charla sobre los materiales de carbono en Asturias

"Abriendo camino a los materiales de carbono en Asturias", es el título de la charla que impartirá este jueves, a las 19.30 horas, Rosa Menéndez, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, ex presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y primera mujer que accedió al cargo. La investigadora clausurará el ciclo "Charlas de otoño del CSIC". La presentación correrá a cargo de María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias, y directora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA). Desde su vuelta a Asturias, Menéndez está centrada, de nuevo, en su labor científica; forma parte del grupo de investigación de materiales compuestos, integrado por unos 17 investigadores y liderado por Ricardo Santamaría.

Pasarela Campoamor

El Teatro Campoamor acoge, a partir de las 19.30h., una nueva edición de Pasarela Campoamor 2025. En esta edición, la pasarela contará con la participación de Yolancris, Ángel Schlesser, Isabel Zapardiez y Celia B, cuatro firmas de reconocido prestigio nacional e internacional que presentarán sus últimas colecciones.

CIMCO

A las 19.30 horas, la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe acoge el concierto "Lorquiana", dentro del ciclo CIMCO, a cargo de la violinista Ana María Valderrama y el pianista David Kadouch. El programa incluye obras de Reynaldo Hahn, Aram Terzian, Manuel de Falla, Francis Poulenc y Federico García Lorca.

RADAR

A las 20.00 horas, el Teatro Filarmónica acoge una nueva sesión de RADAR: El bazar de las sorpresas, dentro de su programación cinematográfica. Se proyectará la película dirigida por Ernst Lubitsch (EE UU, 1940, blanco y negro, 94 minutos), en versión original en inglés con subtítulos en español. La entrada es libre hasta completar aforo. Se ruega la máxima puntualidad, ya que una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso.

Concierto de Navidad

El Concierto de Navidad de la Universidad de Oviedo vuelve hoy, jueves, a las 20.00 horas, a la Catedral de Oviedo. En esta edición se interpretará la Cantata Sancti Salvatoris in Corneliana, de Guillermo Martínez, en el marco de la conmemoración del milenario del Monasterio de San Salvador de Cornellana.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12.00 a 20.00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Teatro de la Laboral

A las 19.30 horas será el acto por el 20.º aniversario de "Mares Danza".

Antiguo Instituto

Alicia Miyares ofrecerá la conferencia "Big data. Los datos como elemento clave en la IA" a las 19.00 horas. Organiza la tertulia feminista "Les Comadres". Hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Escuela de Comercio

La conferencia "Mantener la pseudociencia fuera de tu ‘para ti’", de Alba Morán, arrancará a las 19.00 horas.

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas dará comienzo un festival de música solidario para Javi, un niño que lucha contra la enfermedad NEDAMSS. Organiza la asociación vecinal "El Fumeru" de El Llano.

Jornada en La Calzada

La Fundación Mar de Niebla celebra una fiesta comunitaria de 10.00 a 19.00 horas en el parque de Fernando VI, los locales de Mar de Niebla y la sede del Club de Voleibol de La Calzada.

Museo Barjola

A las 19.30 horas, inauguración de "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto de Navidad del Conservatorio de Avilés

A las 19.30 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura tendrá lugar la tradicional cita navideña del Conservatorio, que reunirá sobre el escenario a cerca de 200 intérpretes de todas las edades y etapas formativas del centro. El concierto contará con la participación de todo el alumnado del centro, desde el aula de Iniciación Musical de 6 y 7 años hasta las Enseñanzas Profesionales. Actuarán la Orquestina de Enseñanzas Elementales, integrada por unos cuarenta alumnos y alumnas de cuerda y dirigida por Alberto Gorrochategui, así como los Coros de las Enseñanzas Elementales y Profesionales, bajo la dirección de Isabel Baigorri, con el acompañamiento al piano de Alma González.

Evento inclusivo deportivo

La sexta edición del evento inclusivo "Fundavi en 3D" se celebrará de 18.00 a 20.30 horas, en el complejo deportivo Avilés. A las 18.00 horas comenzarán los talleres y exhibiciones de varias modalidades paralímpicas en las que participarán todas las personas que lo deseen.A partir de las 19.00 horas se celebrará el partido de baloncesto en silla de ruedas dirigido por Iyán González, árbitro de la Liga ACB e internacional, entre un equipo de deportistas asturianos solidarios entre los que han confirmado su presencia, entre otros: Saúl Craviotto, Iñaki Cañal, Alberto Suárez Laso, Cohete Suárez (automovilismo), Verónica Rodríguez Pulido, Natasha Lee, Berto Cayarga, María Igualada y Byron Álvarez.

Recital de Navidad en La Luz

A las 17.30 horas, en el centro de día de La Luz, tendrá lugar el encuentro coral de Navidad del coro de personas mayores del centro social de Luarca y el coro de personas mayores de La Luz.

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

A las 18.00 horas, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (calle Llano Ponte), tendrá lugar la inauguración de la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Participa también en el acto el secretario de ADAR, Eduardo de Bergia.

Maratón de donaciones de sangre

De 9.00 a 21.00 horas, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, organizado por la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, se celebrará el maratón de donaciones de sangre, que se prolongará hasta el viernes.

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Las Cuencas

Cine en Langreo

La película "Los domingos", de la directora Alauda Ruiz de Azúa, un intenso drama religioso que explora la fe, la libertad y los lazos familiares, se proyecta hoy a las 20.00 horas en el teatro José León Delestal. Será dentro del ciclo "El cine de los jueves".

Cuentacuentos en Mieres

En el marco del ciclo "Tardes con Leo", Mieres coge hoy el cuentacuentos "El cacasaurio que se zampó la Navidad", de Tom Fletcher. Será a las 17.30 en la biblioteca pública de Mieres, a cargo de Leo, la mascota de las bibliotecas municipales de Mieres.

Concierto de Navidad

El Conservatorio Profesional de música "Mancomunidad Valle del Nalón" ofrece hoy su concierto de Navidad, en la Iglesia Parroquial San Pedro de La Felguera a las 19.30 horas. Participará el grupo de chelos que dirige Jesús Helguera; la orquesta de guitarras que dirige Seila González; la orquesta de viento dirigida por Iván Arboleya; y la orquesta de cuerda dirigida por Adrián Arechavala. La temática musical versará sobre bandas sonoras de películas navideñas, aunque no faltará la conocida Marcha Radetsky, así como villancicos populares.

Semana de la Montaña en San Martín

El grupo de montaña Texu de San Martín del Rey Aurelio celebra estos días su 47.ª Semana de la Montaña, en el teatro municipal de El Entrego. Hoy, a las 20.00 horas, Claudia Gutiérrez Lueje, del Club Avientu, corredora, esquiadora y escritora, ofrecerá la charla "Cuando los pasos arañan el cielo".

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

XXX Semana de montaña de Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa acoge estos días la XXX Semana de montaña, un ciclo de proyecciones y charlas para recorrer, a través de imágenes y experiencias, distintos paisajes y aventuras de altura. El programa de hoy incluye el encuentro "72 años disfrutando de las montañas", con el alpinista Carlos Soria. A las 20.30 horas.

XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa reúne hasta el 17 de enero de 2026 las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", una cita que ofrece una panorámica de la creación pictórica contemporánea. La muestra incluye la obra ganadora de esta edición, firmada por Jezabel Rodríguez. La muestra puede visitarse de miércoles a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición de ajuares en San Román de Candamo

"Ajuares transformando huellas" es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de "mujer objeto" la artista llevaal espectador al concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de "ajuar". Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Mucho arte contemporáneo que ver en Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de La Pola Siero acoge la exposición de las obras premiadas y finalistas en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña". Puede visitarse hasta el 31 de enero de 2026 de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. A esta 21.º edición, concurrieron 82 artistas procedentes de toda España. En la muestra pueden verse las obras premiadas y las seleccionadas como finalistas, que suman un total de 28 cuadros con estilos, influencias, técnicas y temáticas muy dispares.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Navidad cultural en Ribadesella

Ribadesella despliega durante diciembre una programación navideña con actividades al aire libre y propuestas en la Casa de Cultura. El calendario festivo prevé para hoy el concierto de la Escuela Municipal de Música (18.30 horas, en la Casa de Cultura).

Charla sobre consumo en el Valle de San Jorge (Llanes)

La Casa de Cultura del Valle de San Jorge, en Llanes, acoge a las 19.00 horas la charla "Consumidores informados: consumidores seguros", una sesión pensada para acercar al público claves prácticas para moverse con mayor confianza en el día a día como consumidor, resolver dudas habituales y conocer recursos de apoyo. Una propuesta impulsada por el Ayuntamiento de Llanes a través de la OMIC.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Encuentro con Cristóbal Ruitiña Testa en Puerto de Vega (Navia)

La Casa de Cultura de Puerto de Vega (Navia) acoge a las 19.30 horas un encuentro literario con Cristóbal Ruitiña Testa (Cangas del Narcea, 1977), periodista y escritor en asturiano y gallegoasturiano. En 2024 fue ganador del Premio Quiastolita de Lliteratura Infantil y Xuvenil en gallegoasturiano con "Os albióis pequenos y el arracada máxica".

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

"The Third Man", de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición "The Third Man", un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa "geografía humanística" donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Etnografía en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.