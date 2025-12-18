Asturias impulsa la proyección exterior de la innovación regional
Sekuens apoyará más de una treintena de proyectos de 25 entidades con 639.000 euros
Asturias impulsará la proyección exterior de la innovación regional, apoyando financieramente más de treinta proyectos de transferencia de conocimiento y de promoción internacional de la actividad investigadora y tecnológica. La agencia Sekuens, encargada de gestionar la convocatoria, ha aprobado respaldar las solicitudes de 25 entidades, para lo que destinará 639.000 euros.
La nueva línea de ayudas para impulsar la innovación colaborativa e internacional ha recibido 36 solicitudes, lo que confirma "el interés del tejido productivo y científico por reforzar su posicionamiento en proyectos internacionales, avanzar en la valorización tecnológica y acelerar la transferencia al mercado".
El programa, en colaboración con la Fundación para la Investigación Científica y Tecnológica en Asturias (Ficyt), fusiona las subvenciones orientadas a apoyar la transferencia de conocimiento y tecnología, así como la internacionalización de la I+D+i.
Las empresas podían acogerse en su solicitud a cuatro modalidades distintas: transferencia de tecnología transnacional, misiones internacionales, participación en propuestas internacionales de I+D+i y consultoría para este tipo de propuestas.
Finalmente, la línea más demandada ha sido la de participación en propuestas internacionales de I+D+i, encaminada a financiar las acciones preparatorias para concurrir a programas europeos y multilaterales, con 19 proyectos apoyados. La modalidad de transferencia de tecnología trasnacional, concebida para apoyar la valorización, maduración tecnológica y la colaboración con agentes internacionales respaldará 12 proyectos.
En total, la nueva línea de ayudas contribuirá a movilizar 917.640 euros que ayudarán a posicionar internacionalmente proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos asturianos.
