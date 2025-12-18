Asturias es la región peninsular que exporta menos agroalimentación
El sector es el que menos asalariados tiene de toda España, y solo el 2,1% de las empresas disponen de al menos 50 trabajadores
Asturias fue la comunidad autónoma pensinsular (es decir, excluyendo Canarias y Baleares) que menos productos agroalimentarios exportó en 2024, según el informe de Unicaja sobre el sector agrario, publicado ayer.
En concreto, el valor de las ventas agroalimentarias de Asturias a mercados extranjeros ascendió a 288,5 millones de euros, lo que supuso un aumento del 13,3% respecto a 2023. Únicamente las dos comunidades insulares, Canarias y Baleares, exportaron por una cantidad económica inferior, de 282,1 y 129,8 millones, respectivamente.
Todas las demas regiones exportaron más. En concreto, a la cabeza estuvieron, de forma muy ajustada entre sí, Andalucía (15.660,7 millones) y Cataluña (15.141,7 millones). En el conjunto de España, las exportaciones aumentaron un 6,1%, hasta sumar 71.793,7 millones de euros.
El dato de Asturias no resulta únicamente relevante por figurar entre los menores volúmenes totales, sino que también fue la comunidad de la Península con un menor peso del sector agroalimentario en el conjunto de sus exportaciones. Así, tan solo el 5% de las ventas exteriores asturianas procedieron de productos agroalimentarios, superando por muy poco el porcentaje de Baleares (4,9%). En el caso de Canarias, pese a estar por debajo de Asturias en cantidad total, el sector aportó el 10,7% de su exportación.
Además, si se analizan específicamente las exportaciones del campo asturiano, llama la atención que el 61,5% del total (esto es, una suma de 177,5 millones) correspondieron a productos lácteos y huevos, donde destacaron las ventas de mantequilla, preparaciones alimenticias y leche y nata. De hecho, Asturias es la tercera provincia productora de leche, sólo por detrás de La Coruña y Lugo.
Seis de cada diez euros ingresados por la exportación agroalimentaria de Asturias procedieron de tres países europeos: Portugal (el 23,5% del total), Italia (22,9%) y Francia (16,2%).
Estructura
Otro dato del informe de Unicaja que resulta ilustrativo de la estructura del sector en Asturias es que se trata de la comunidad autónoma con una menor tasa de asalariados, el 15,1% del total de trabajadores. El siguiente territorio con un menor porcentaje, Castilla y León, más que dobla la tasa asturiana, con un 39,3%.
Además, el Principado es la tercera autonomía con un menor número de empresas agroalimentarias con más de 50 empleados (el 2,1%), sólo por detrás de Extremadura (2%) y Baleares (1,3%). Ambos datos, el de la tasa de asalariados y el del número de compañías con un tamaño al menos mediano, revela que el tejido empresarial del campo asturiano está muy atomizado y asentado en negocios pequeños de tipo familiar.
En concreto, de las 627 empresas asturianas del sector que figuraban en los registros oficiales a 1 de enero de 2024 (un 2,6% menos que un año antes), más de la mitad (390) tenían hasta 9 empleados; 120 empresas tenían entre 10 y 49; 104 no tenían ninguno; sólo once tenían entre 50 y 250 y únicamente dos compañías contaban al menos 250 trabajadores. n
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas