Asturias es la región peninsular que exporta menos agroalimentación

Asturias fue la comunidad autónoma pensinsular (es decir, excluyendo Canarias y Baleares) que menos productos agroalimentarios exportó en 2024, según el informe de Unicaja sobre el sector agrario, publicado ayer.

En concreto, el valor de las ventas agroalimentarias de Asturias a mercados extranjeros ascendió a 288,5 millones de euros, lo que supuso un aumento del 13,3% respecto a 2023. Únicamente las dos comunidades insulares, Canarias y Baleares, exportaron por una cantidad económica inferior, de 282,1 y 129,8 millones, respectivamente.

Todas las demas regiones exportaron más. En concreto, a la cabeza estuvieron, de forma muy ajustada entre sí, Andalucía (15.660,7 millones) y Cataluña (15.141,7 millones). En el conjunto de España, las exportaciones aumentaron un 6,1%, hasta sumar 71.793,7 millones de euros.

El dato de Asturias no resulta únicamente relevante por figurar entre los menores volúmenes totales, sino que también fue la comunidad de la Península con un menor peso del sector agroalimentario en el conjunto de sus exportaciones. Así, tan solo el 5% de las ventas exteriores asturianas procedieron de productos agroalimentarios, superando por muy poco el porcentaje de Baleares (4,9%). En el caso de Canarias, pese a estar por debajo de Asturias en cantidad total, el sector aportó el 10,7% de su exportación.

Además, si se analizan específicamente las exportaciones del campo asturiano, llama la atención que el 61,5% del total (esto es, una suma de 177,5 millones) correspondieron a productos lácteos y huevos, donde destacaron las ventas de mantequilla, preparaciones alimenticias y leche y nata. De hecho, Asturias es la tercera provincia productora de leche, sólo por detrás de La Coruña y Lugo.

Seis de cada diez euros ingresados por la exportación agroalimentaria de Asturias procedieron de tres países europeos: Portugal (el 23,5% del total), Italia (22,9%) y Francia (16,2%).

Estructura

Otro dato del informe de Unicaja que resulta ilustrativo de la estructura del sector en Asturias es que se trata de la comunidad autónoma con una menor tasa de asalariados, el 15,1% del total de trabajadores. El siguiente territorio con un menor porcentaje, Castilla y León, más que dobla la tasa asturiana, con un 39,3%.

Además, el Principado es la tercera autonomía con un menor número de empresas agroalimentarias con más de 50 empleados (el 2,1%), sólo por detrás de Extremadura (2%) y Baleares (1,3%). Ambos datos, el de la tasa de asalariados y el del número de compañías con un tamaño al menos mediano, revela que el tejido empresarial del campo asturiano está muy atomizado y asentado en negocios pequeños de tipo familiar.

En concreto, de las 627 empresas asturianas del sector que figuraban en los registros oficiales a 1 de enero de 2024 (un 2,6% menos que un año antes), más de la mitad (390) tenían hasta 9 empleados; 120 empresas tenían entre 10 y 49; 104 no tenían ninguno; sólo once tenían entre 50 y 250 y únicamente dos compañías contaban al menos 250 trabajadores. n