Atención asturianos: la tienda outlet de Lidl con descuentos en ropa, maquillaje, o aparatos deportivos aún más baratos que en la tienda original

Lidl se convierte en un lugar de referencia para las compras navideñas. Hace tiempo que los supermercados alemanes dejaron de apostar solo por la alimentación para traer al cliente otros productos como textiles, juguetes, electrodomésticos o artículos para el hogar. La empresa ha fidelizados a los consumidores durante ellos gracias a su calidad y, sobre todo, sus precios, asequibles en estos tiempos de encarecimiento.

Pero seguro que lo que muchos clientes desconocían es que Lidl dispone de outlet donde todavía se pueden encontrar productos aún más baratos."Cremas de belleza a 1,99 euros, productos desde 10 céntimos, disfraces para niña por 3 euros, pesas y accesorios para el gimnasio por 5 euros, una barbacoa por 12 euros..."

La cadena de supermercados Lidl continúa expandiendo su modelo de venta de productos de bazar y stock descatalogado a precios reducidos a través de su formato Factori Discount, un outlet físico que ya cuenta con varias tiendas en la Comunidad de Madrid, en Vallecas, Pinto y en Alcalá de Henares.

Por ejemplo, el Factori Discount de Vallecas, situado en la calle Pilar de Madariaga, ofrece alrededor de 600 m² de productos que incluyen herramientas manuales y eléctricas, artículos de jardín, menaje de cocina o pequeño electrodoméstico, muchos de ellos con descuentos de hasta el 60 % sobre el precio recomendado.Los clientes acuden temprano a esta tienda que recuerda un mercadillo organizado por familias de producto, donde también es habitual encontrar marcas propias de Lidl como SilverCrest o Parkside, así como artículos de firmas reconocidas.

Junto a esta tienda, Lidl opera otros puntos de venta similares en Pinto y Alcalá de Henares, todos bajo la marca Factori Discount, que funcionan como centros outlet físicos fuera de la denominación oficial de Lidl y que permiten dar salida a productos ya fuera del ciclo habitual de venta.

Además de los outlets físicos, Lidl dispone de un outlet online accesible desde su web, donde los consumidores pueden encontrar, sin salir de casa, una amplia gama de productos rebajados, desde artículos de bricolaje y hogar hasta moda y deporte, con descuentos que pueden superar el 50 %. Esta plataforma digital amplía la oferta de gangas más allá de las ciudades donde existen outlets físicos, facilitando la compra desde cualquier punto de España.

En este sentido, regiones como Asturias aún no cuentan con un outlet físico de Lidl, por lo que los asturianos interesados en las mejores ofertas de Factori Discount o en productos descatalogados con rebajas deben recurrir a la tienda outlet online de Lidl, donde pueden consultar y adquirir artículos con grandes descuentos sin necesidad de desplazarse.