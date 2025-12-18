Así llegó el pasajero dos millones al aeropuerto de Asturias: un gijonés que pensó que se trataba de "una cámara oculta" y que viajaba desde Granada

Eran las 10.00 horas cuando un vuelo procedente de Granada tomaba tierra en el aeropuerto de Asturias. Podía haber sido un viaje más, pero para Pablo López se convirtió en un momento histórico: fue el pasajero número dos millones de la terminal de Santiago del Monte. Con gesto incrédulo y a pie de pista, el joven recibió de manos del presidente del Principado, Adrián Barbón, un cheque equivalente a un vuelo para él y un acompañante a cualquier destino, además de varios obsequios conmemorativos.

"Cuando me llamaron ayer para decírmelo pensé que era una cámara oculta", sonríe el gijonés, que había viajado a Granada para visitar a su novia, Aida Álvarez, estudiante de un máster en la ciudad andaluza. Estaban juntos cuando sonó el teléfono la tarde anterior. "A mí me dio la risa, no nos lo creíamos", recuerda Álvarez. "Lo primero que hice fue llamar a mi madre", añade López.

Así fue el recibimiento del pasajero dos millones en el aeropuerto de Asturias. / Mara Villamuza / LNE

Su madre, María Curiesa, tampoco daba crédito a la noticia, pero no dudó en acudir al aeropuerto para vivir la escena en primera persona. A la llegada del vuelo, el pasajero dos millones fue recibido por el director del aeropuerto, Pedro Cotilla; el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; el viceconsejero, Jorge García; el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, y el propio presidente del Principado.

Fue Barbón quien subrayó sentirse "muy orgulloso" del despegue del aeropuerto desde 2019, cuando apenas alcanzaba el millón cuatrocientos mil pasajeros. "Superar los dos millones, y hacerlo además con la variante de Pajares en funcionamiento, es un hito aún más importante", afirmó. El presidente confesó que esperaba que el pasajero fuera extranjero. "Me sorprende y me alegra que sea asturiano, porque demuestra que la gente de la región también se mueve", señaló.

"Queremos hacer de Asturias un destino internacional y llevar el eslogan Asturias, Paraíso Natural a todo el mundo", aseguró por su parte el viceconsejero Jorge García. Actualmente, el aeropuerto cuenta con 19 conexiones nacionales y 11 internacionales, recordó.

Más allá del récord, para Pablo López la mañana fue la culminación de "un gran año". "Solo me falta que me toque la lotería el lunes", bromeó. En 2025 encontró trabajo en la nueva nave de Amazon y ha viajado con frecuencia al sur para ver a su novia. "El balance es muy bueno", celebró, mientras ya piensa en el destino que canjeará con el cheque: "Me gustaría ver al Sporting en Londres", soñó.