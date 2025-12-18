El campo europeo, con presencia asturiana, exige a la UE una PAC fuerte y sin recortes presupuestarios

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA protagonizaron ayer una protesta masiva de agricultores en Bruselas contra "los recortes en la Política Agrícola Común (PAC)" propuestos para el periodo 2028-2034 y los acuerdos comerciales con terceros como Mercosur, que no prevén una reciprocidad. Entre los presentes, había un buen número de asturianos. Geli González, de Asaja, aseguró que la protesta "tuvo un volumen muy importante y al unísono". "Fue la más grande celebrada en Bruselas", explicó González. Junto a ella, el presidente de Asaja, Pedro Barato, indicó que la propuesta de financiación en el marco financiero plurianual "es la ruina del campo europeo y en particular el campo español".

"Hemos venido a decir basta" y pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "poner orden", ya que de lo que la Unión Europea (UE) comprometió en el año 2024 "no ha cumplido nada". Lamentó en particular la disminución del presupuesto y la desaparición del segundo pilar de la PAC. Sobre los acuerdos comerciales con terceros países, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), subrayó que "no se nos puede pedir más sacrificios con terceros países cuando no existe la reciprocidad".

"Es normal que existe esta preocupación en el campo europeo, y más en Asturias, donde las nuevas políticas nos afectarías", explica González.

Por su parte, el director general de UPA, Cristobal Cano, consideró "un éxito" la "movilización histórica" en Bruselas. "Están aquí los jefes de Estado y Gobierno. Tienen que sentir alto y claro que la propuesta de la PAC que está sobre la mesa no es la que necesita el sector. Necesita una PAC fuerte con presupuesto y a la altura del sector", dijo.