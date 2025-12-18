Cierre en ArcelorMittal: la clausura este mes de uno de los dos sínter de Gijón elimina un mínimo de 30 empleos

ArcelorMittal comenzará a perder capacidad de producción en Asturias este mismo mes con el cierre definitivo del sínter "B" de Gijón, donde se prepara el mineral de hierro para los altos hornos. La dirección de la compañía ha comunicado esta mañana a los representantes de los trabajadores que la clausura del sÍnter "B" supondrá la eliminación de 30 puestos de producción a los que se podrían sumar más vinculados al mantenimiento.

Desde mediados de octubre el sínter "A", el que seguirá operativo, estaba parado para efectuar trabajos de mantenimiento y mejora. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que esta instalación ya vuelve a estar operativa desde hoy. El concurso de los dos sínter es esencial para mantener la capacidad máxima de producción de arrabio en los hornos altos y, siguiendo la cadena de la siderurgia integral, la actividad de las acerías de Gijón y Avilés y de los talleres acabadores de productos (chapa, hojalata, galvanizado, carril, alambrón...).

La vida útil del sínter «B» está próxima a su conclusión y solo cuenta con autorización medioambiental hasta finales de este año. La inversión prevista para modernizarlo y reducir sus emisiones quedó aparcada cuando se proyectó para Gijón la instalación de un horno de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) con hidrógeno verde en sustitución del horno alto «A», un plan que está en suspenso puesto que la multinacional decidió congelar sus grandes obras de descarbonización por la crisis del acero en Europa.

La duración de la vida del horno alto «A» de Gijón es una incógnita aún no desvelada por ArcelorMittal, pero lo que ya es definitivo es que el sínter «B» cerrará antes de que finalice este año. Cuando se apague el «B», el sínter «A» abastecerá de mineral de hierro a los dos hornos altos. Por ello se ha hecho una puesta a punto que acaba de concluir.

En el conjunto de los dos sínter trabajan cerca de 200 personas y la dirección de ArcelorMittal acaba de concretar el efecto laboral de la clausura de la planta "B". Con la reorganización de la plantilla se perderán 30 puestos solo en el ámbito de la producción, ya que el área de mantenimiento seguirá como hasta ahora a la espera de definir cómo quedará esta área para poder mantener la instalación del sínter "B" en caso de tener que arrancarlo por parada del sínter "A".

El recorte de puestos afecta a jefes de turno en el sínter y en el parque de minerales, a maestros de producción, a panelistas, a operadores-mantenedores y a "cubrebajas". Además también afecta a maestros del parque de minerales y a un coordinador en el puerto de El Musel. No habrá despidos. Los excendentes del sínter serán reubicados principalmente en el parque de minerales, pero la reorganización tendrá efectos sobre la contratación de eventuales.

El sindicato CC OO ha criticado la tardanza en informar sobre el recorte de personal, "pese a que la parada del sínter "B" por motivos medioambientales se conoce desde hace años", y ha solicitado que no se lleve a cabo hasta que el sínter "A" tenga una marcha continua fiable.