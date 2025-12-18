Las claves del (leve) repunte de la natalidad en Asturias: madres extranjeras y el retraso de la maternidad hasta los 34-39 años

Asturias ha sufrido desde el año 2013 una caída en picado de los nacimientos. Según los datos acumulados anuales (con cifras al mes de diciembre de cada año), el Principado ha perdido gran parte de su natalidad en la última década. En 2013, en Asturias se produjeron 6.671 nacimientos anuales. Justo antes de la pandemia, en 2019, la cifra había caído a los 5.152 alumbramientos, acelerando el ritmo de descenso del lustro anterior. La crisis del Covid y las restricciones que impuso hicieron descender a 4.771 los nacimientos. Y desde entonces, la tendencia a la baja continuó en 2023 y 2024 tras una leve estabilización en 2021. En el Principado, el año 2023 se cerró con 4.545 nacimientos y en 2024 se registraron diez menos, lo que supuso el mínimo en la serie histórica completa. En conjunto, Asturias pasó en apenas una década a perder un tercio (32%) de los nacimientos que registraba.

Sin embargo, los datos de este año, aún no completos, revelan una inesperada sorpresa. Es difícil saber si se debe a un inicio de un cambio de tendencia o a una mera fluctuación estadística en un dato que ya está en el suelo. Lo cierto es que ya el interanual de octubre de 2024 reflejaba un aumento respecto al mismo periodo de 2023, pero el dato no mejoró en el cierre del año.

Los datos acumulados hasta octubre de 2025 registran en Asturias 3.830 nacimientos, lo que supone un incremento del 0,77% respecto al mismo periodo del año anterior, donde se registraron 3.801. ¿Puede esa variación guardar alguna relación con el aumento de población vinculado a la llegada de inmigrantes?

Aún no es posible afirmarlo, porque los datos de la serie no refieren la nacionalidad de la madre. Sí contabilizan la edad a la que se da a luz. No obstante, los datos registrados hasta 2024 constatan que uno de cada seis alumbramientos en Asturias se deben a madres extranjeras. Este porcentaje se ha incrementado en los últimos años. Las madres extranjeras representaban el 9,10% en 2015, hace una década; en 2024 ya suponen el 16, 47% de los nuevos nacimientos, según datos de Sadei.

En Asturias se ha constatado un clarísimo retraso en la maternidad. La opción de tener un hijo o hija ha sufrido una importante caída en los grupos jóvenes. La franja de edad entre los 25 y los 29 años ha registrado un importante desplome. En 2013 había 1.079 nacimientos con madres en ese rango, mientras que en 2024 la cifra cayó a casi la mitad, con 578 alumbramientos.

El grupo entre los 30 y 34 años es históricamente más numeroso, y también ha descendido notablemente, pasado de 2.745 nacimientos en 2013 a 1.461 en 2024. Sin embargo, sí se ha producido un aumento en los grupos de mayor edad. Las madres de 40 a 44 años pasaron de tener 495 nacimientos en 2013 a registrar 701 en 2024; y las de 45 a 49 años pasaron de sumar solo 18 nacimientos a registrar 63 en 2024.

El análisis detallado para los primeros diez meses de 2025 revela que ese "tímido repunte" no es generalizado, sino que se sustenta casi exclusivamente en el aumento de partos en mujeres de 35 a 39 años. Este es el único grupo de edad con un crecimiento significativo que sostiene las cifras globales, ya que se han registrado 1.255 nacimientos acumulados hasta octubre de 2025, frente a los 1.166 de los diez primeros meses del año anterior. Ese aumento en 89 nacimientos compensa casi por sí solo las caídas en otros grupos.

Hay, además, una muy ligera recuperación en la horquilla de 30 a 34 años, históricamente el grupo más fuerte, con 1.178 nacimientos frente a los 1.153 del mismo periodo del año anterior. Continúa el desplome de la natalidad en edades jóvenes, ya que ha habido 55 bebés menos de madres de entre 25 a 29 años. Curiosamente, tras años de subida por el retraso de la maternidad, este año también retrocede el dato en las madres entre 40 a 44 años, que pasan de 617 a 556 nacimientos, una caída de 61.

Llamativamente, hay un ligerísimo repunte en el grupo de 15 a 19 años (pasan de 55 a 63 nacimientos) y en el de 20 a 24 años (de 242 a 251). También en las madres mayores de 50 años. Aunque los números son anecdóticos, se han duplicado, pasando de 5 a 10 nacimientos en lo que va de año.

Este posible "repunte" de 2025 en Asturias es, en esencia, un fenómeno protagonizado por las mujeres de la segunda mitad de la treintena (35-39 años). Se enmarca en un contexto nacional de crecimiento en este año, principalmene gracias a las cifras de Madrid, que ha disparado sus nacimientos un 3,58%. En el conjunto de España la natalidad crece un 1,03%.