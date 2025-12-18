El colegio de fisioterapeutas inaugura su nueva sede en Oviedo, con vocación de acoger actividades institucionales
"Queremos que sea un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y a la colaboración con otras profesiones sanitarias", destaca su presidenta, María Blanco
A. E.
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del Principado de Asturias ha inaugurado el día 12 de diciembre su nueva sede colegial en Oviedo, un espacio concebido como punto de encuentro profesional y centro de impulso para el desarrollo de la fisioterapia en la región.
El acto ha estado presidido por María Blanco Díaz, presidenta del Colegio, acompañada por autoridades sanitarias y académicas, entre ellas el Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, José Antonio Vega Álvarez; la Concejala de Educación, Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García López y Marta Huerta Huerta, subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del SESPA.
También ha asistido el presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, Gustavo Paseiro, junto a representantes de los colegios profesionales sanitarios de Asturias: Médicos, Enfermería, Terapeutas Ocupacionales, Farmacéuticos, Psicología, Odontología y Estomatología, Podología, Logopedia y Ópticos-Optometristas.
Durante su intervención, la presidenta destacó que la nueva sede “es fruto de un proyecto iniciado por la anterior Junta de Gobierno, con Pedro López Díaz como presidente, y desarrollado durante cuatro años de trabajo continuo”.
Blanco agradeció especialmente el trabajo del estudio Ferrao y Rey Arquitectos, encargado del diseño del espacio, así como a la empresa Compaso, responsable de la ejecución de la obra. También quiso reconocer el esfuerzo de todas las personas que han formado parte de los equipos colegiales durante estos años: “Esta sede es un logro colectivo que simboliza el crecimiento, la madurez y la identidad de nuestra profesión”.
El acto incluyó además la creación de un panel colaborativo formado por un gran puzle con el logo del Colegio, cuyas piezas contienen palabras elegidas por las distintas entidades participantes para expresar lo que la fisioterapia representa para ellas. Aunque el alcalde de Oviedo, la consejera de Salud, el rector de la Universidad de Oviedo y el presidente de la AEF no pudieron asistir, enviaron sus piezas para incorporarlas al panel.
“Queremos que esta sede sea un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y a la colaboración con otras profesiones sanitarias”, subrayó Blanco.
El nuevo espacio, situado en Oviedo, es ya la sede permanente del Colegio y albergará actividades institucionales, formativas y de representación profesional
