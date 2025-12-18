Las cuatro áreas del HUCA que son referencia nacional renuevan su acreditación del Ministerio

Liderazgo nacional con procedimientos y técnicas de vanguardia. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha renovado la acreditación como centro de referencia del Sistema Nacional de Salud en tres unidades altamente especializadas: cirugía del plexo braquial, cirugía de los trastornos del movimiento y neuromodulación cerebral y medular para el tratamiento del dolor neuropático refractario.

Esta certificación, que reconoce a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), se concede por un periodo máximo de cinco años y fue aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 12 de noviembre. La renovación se suma a la acreditación obtenida recientemente por la unidad de cardiopatías familiares del HUCA.

La unidad de cirugía del plexo braquial, integrada en el servicio de Cirugía Plástica, está especializada en la reparación de la red de nervios que conecta la médula espinal con el brazo y la mano. Se trata de una intervención quirúrgica de gran complejidad, y el HUCA realiza cada año entre 35 y 40 a pacientes de todo el país.

Por su parte, la unidad de trastornos del movimiento fue una de las pioneras en España y suma ya casi tres décadas de trayectoria. El año pasado efectuó 23 operaciones, la mayoría relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Como centro de referencia, atiende derivaciones de otras comunidades, principalmente de Castilla y León, y cuenta con el reconocimiento de la Sociedad Española de Neurología.

La unidad de neuromodulación cerebral y medular se ocupa del tratamiento del dolor neuropático refractario, provocado por lesiones primarias o disfunciones del sistema nervioso.

Alta experiencia y formación

Además, el HUCA ha renovado la acreditación CSUR para el seguimiento de pacientes con cardiopatías congénitas y arritmias, a cargo del Servicio de Cardiología, que cada año atiende a unos 600 nuevos pacientes con riesgo de arritmia o muerte súbita.

El servicio de Cirugía Vascular del complejo sanitario ovetense está trabajando para que sea referencia estatal sus procedimientos para patología compleja de aorta, tanto en cirugía abierta como endovascular.

Los CSUR garantizan una atención altamente especializada para patologías poco frecuentes o tratamientos complejos que requieren un elevado nivel de experiencia y formación por parte de los profesionales sanitarios.