Dieciocho años del Premio José Lorca: un compromiso sostenido con los derechos de la infancia en Asturias

El Premio José Lorca a la promoción y defensa de los derechos de la infancia alcanza en 2025 su mayoría de edad convertido en un referente indiscutible dentro de las políticas públicas y sociales del Principado de Asturias. A lo largo de dieciocho años, este galardón ha servido para reconocer, visibilizar y reforzar el trabajo de personas, entidades y administraciones que han situado a niños, niñas y adolescentes en el centro de la acción pública, desde una perspectiva de derechos, participación y protección integral.

En recuerdo a José Lorca

El premio lleva el nombre de José Lorca Martínez, fiscal de menores destinado en Oviedo desde 1987 y fallecido en 2005, cuya trayectoria profesional y académica dejó una profunda huella en el ámbito de la protección jurídica de la infancia. Docente universitario, ponente habitual en cursos y jornadas especializadas y autor de una extensa obra científica, José Lorca fue una figura clave en el desarrollo y la interpretación de la legislación de protección y responsabilidad penal de los menores. Su legado intelectual y humano explica que el Principado de Asturias decidiera dar su nombre a un premio destinado a reconocer el compromiso con los derechos de la infancia.

Desde su creación en 2007, el Premio José Lorca se concede en forma de subvención, mediante concurrencia competitiva, y está dotado con 6.000 euros, un diploma acreditativo y la escultura “Amistad”, obra de la artista ovetense Noemí Fernández Lorences. Esta pieza artística, nacida del proyecto “Modelando ilusiones”, simboliza los valores de inclusión, cooperación y reconocimiento del talento diverso que inspiran el espíritu del galardón. La primera edición del premio, correspondiente al año 2007, recayó en el programa “Ganaderos con Escuela”, impulsado por la Asociación de Criadores de la Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA). La iniciativa fue pionera en el acercamiento de la infancia al medio rural y a la ganadería asturiana, creando puentes entre el ámbito educativo y el sector primario, y poniendo en valor la cultura rural como parte esencial del desarrollo social y económico del territorio.

Una ilustre nómina de galardonados

Un año más tarde, en 2008, el galardón reconoció el programa de participación infantil del Ayuntamiento de Laviana, una experiencia innovadora que materializaba el derecho de niños y adolescentes a participar activamente en la vida comunitaria. A través del Consejo de la Infancia y la Juventud, el municipio promovió la implicación directa de la población infantil en la toma de decisiones, en acciones solidarias y en proyectos de sensibilización social, trascendiendo el ámbito local y representando a Asturias en foros europeos. La edición de 2009 distinguió el Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales, elaborado por Raquel-Amaya Martínez González, profesora de la Universidad de Oviedo. El jurado valoró especialmente su enfoque práctico y su contribución a la promoción de la parentalidad positiva, facilitando a las familias herramientas para mejorar la convivencia y prevenir situaciones de conflicto en el entorno familiar.

En 2010, el Premio José Lorca fue concedido a José Antonio García Santaclara, fundador de la Fundación Siloé, en reconocimiento a una trayectoria centrada en la atención a menores y personas en situación de vulnerabilidad social. Su labor impulsó servicios y dispositivos pioneros en prevención y atención a la infancia, consolidando un modelo de intervención integral. El jurista Joaquín Arce y Flórez-Valdés recibió el premio en 2011 por su destacada contribución a la defensa de los derechos de la infancia y su participación en reformas legislativas clave en materia de protección de menores. Su perfil académico y su compromiso institucional lo convirtieron en una figura de referencia en el ámbito jurídico asturiano.

La edición de 2012 distinguió a la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Infantiles (APACI-Asturias) por el proyecto “Servicio de alojamiento familiar”, que facilitó la estancia de menores con patologías cardíacas y sus familias fuera del Principado durante tratamientos médicos especializados, poniendo el acento en el derecho a la salud y al acompañamiento familiar. En 2013, el premio fue otorgado al Ayuntamiento de Tineo por el proyecto “Talleres urbanos en verano y Navidad”, una iniciativa basada en la coordinación entre agentes sociales y municipales para ofrecer actividades educativas y de ocio a la infancia durante los periodos vacacionales, reforzando la cohesión comunitaria.

La investigadora Mercedes García Ruiz fue reconocida en 2014 por su programa de educación sexual en centros de menores de Asturias, una iniciativa innovadora que abordó de forma sistemática y continuada la educación afectivo-sexual de jóvenes en acogimiento residencial, con resultados contrastados a lo largo de más de una década. En 2015, el galardón recayó en la Fundación Secretariado Gitano en Asturias por el Programa Educativo Promociona, así como por sus campañas de sensibilización, destacando la educación como herramienta fundamental para la inclusión social y la igualdad de oportunidades de la comunidad gitana.

En defensa de los derechos de la infancia

La Fundación Hogar de San José recibió el premio en 2016, coincidiendo con el reconocimiento a sus 75 años de trabajo con la infancia y la adolescencia en Asturias, desde la prevención hasta la inserción sociolaboral. Un año después, en 2017, el jurado distinguió a la Fundación Cruz de los Ángeles por su extensa trayectoria en la atención a menores, jóvenes y familias, y por su apuesta por la innovación y la colaboración institucional. La Asociación Los Glayus fue premiada en 2018 por su contribución a la promoción de la participación infantil y adolescente en el Principado, mientras que en 2019 el galardón reconoció a la Asociación Centro Trama por su programa de medidas judiciales y extrajudiciales con menores infractores, un ámbito en el que José Lorca tuvo un papel decisivo como fiscal de menores.

Tras el paréntesis provocado por la pandemia, la edición de 2021 distinguió a Carlos Becedóniz Vázquez por una trayectoria profesional íntegramente dedicada a la defensa de los derechos de la infancia en Asturias, tanto desde la intervención directa como desde la planificación y coordinación institucional. En 2022, el Premio José Lorca fue concedido a la Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI) por su programa de promoción del buen trato y prevención de la violencia contra niños y adolescentes, destacando su impacto formativo y su capacidad de trabajo en red. La edición de 2023 reconoció a la Fundación C.E.S.P.A.-Proyecto Hombre por el programa “Reciella”, centrado en la atención a menores y jóvenes con consumos, desde un enfoque de salud y bienestar emocional.

En 2024, el jurado distinguió a la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla por su labor comunitaria en Gijón/Xixón y su capacidad para generar redes de protección y participación en contextos de especial complejidad social. Finalmente, en 2025, la XVIII edición del premio fue otorgada a la Asociación Arco Iris, Educación para el Desarrollo, por sus 35 años de compromiso con la promoción de los derechos fundamentales de la infancia en distintos países del sur global y por su trabajo en sensibilización intercultural.

Dieciocho años después de su creación, el Premio José Lorca se ha consolidado como una herramienta de reconocimiento institucional y social que refleja la evolución de las políticas de infancia en Asturias. A través de este galardón, la Administración autonómica ha acompañado y respaldado iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más justa, inclusiva y comprometida con el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones.