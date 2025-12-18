El director de recursos humanos deja Duro Felguera en pleno ERE

El director de recursos humanos de Duro Felguera ha abandonado la compañía justo cuando esta se encuentra aplicando un expediente de regulación de empleo (ERE) a 180 trabajadores, como parte de la profunda reestructuración que está llevando a cabo la centenaria empresa asturiana para evitar la quiebra.

Según confirmaron fuentes conocedoras, Pablo Fernández López ha dejado su puesto de director de personas y organización de Duro, cargo en el que no llevaba ni un año (había sido nombrado el pasado enero). Fernández no ha sido uno de los afectados por el ERE, sino que ha encontrado otra oportunidad laboral, afirman las fuentes. No obstante, el ajuste de plantilla que la empresa está llevando a cabo desde agosto, y que prevé extenderse hasta el próximo junio, formaba parte de sus atribuciones como director de recursos humanos.

Su puesto ha sido ocupado por la gijonesa Nuria del Campo Cano, otra veterana profesional de la compañía, donde hasta ahora ejercía como adjunta a la dirección.

Mientras tanto, prosigue el ERE en la compañía, que hasta la fecha ya ha supuesto la salida de 110 empleados, es decir, más del 60% de los previstos.

El último trámite

Además, la empresa está pendiente del último trámite de su plan de reestructuración: la homologación judicial por parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. Desde la compañía creen que el magistrado titular, Rafael Abril, no se pronunciará hasta después de Navidades, probablemente en el mes de febrero.

En estos momentos, el proceso está en lo que jurídicamente se conoce como fase de oposición, esto es, las alegaciones que pueden presentar al plan de reestructuración los distintos acreedores. El juzgado ya ha recibido varias de esas alegaciones.