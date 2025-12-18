El director de recursos humanos deja Duro Felguera en pleno ERE
Pablo Fernández, veterano de la compañía, llevaba un año en el cargo nLEl aval judicial de la reestructuración, previsto para febrero
El director de recursos humanos de Duro Felguera ha abandonado la compañía justo cuando esta se encuentra aplicando un expediente de regulación de empleo (ERE) a 180 trabajadores, como parte de la profunda reestructuración que está llevando a cabo la centenaria empresa asturiana para evitar la quiebra.
Según confirmaron fuentes conocedoras, Pablo Fernández López ha dejado su puesto de director de personas y organización de Duro, cargo en el que no llevaba ni un año (había sido nombrado el pasado enero). Fernández no ha sido uno de los afectados por el ERE, sino que ha encontrado otra oportunidad laboral, afirman las fuentes. No obstante, el ajuste de plantilla que la empresa está llevando a cabo desde agosto, y que prevé extenderse hasta el próximo junio, formaba parte de sus atribuciones como director de recursos humanos.
Su puesto ha sido ocupado por la gijonesa Nuria del Campo Cano, otra veterana profesional de la compañía, donde hasta ahora ejercía como adjunta a la dirección.
Mientras tanto, prosigue el ERE en la compañía, que hasta la fecha ya ha supuesto la salida de 110 empleados, es decir, más del 60% de los previstos.
El último trámite
Además, la empresa está pendiente del último trámite de su plan de reestructuración: la homologación judicial por parte del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón. Desde la compañía creen que el magistrado titular, Rafael Abril, no se pronunciará hasta después de Navidades, probablemente en el mes de febrero.
En estos momentos, el proceso está en lo que jurídicamente se conoce como fase de oposición, esto es, las alegaciones que pueden presentar al plan de reestructuración los distintos acreedores. El juzgado ya ha recibido varias de esas alegaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas