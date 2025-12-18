Erasmus Rural: siete estudiantes de la Universidad de Oviedo impulsan la innovación educativa en zonas rurales de Asturias

El Gobierno del Principado de Asturias, en colaboración con la Universidad de Oviedo, ha puesto en marcha la primera edición del programa Erasmus Rural, una iniciativa pionera que conecta universidad, educación y territorio para reforzar la escuela rural y avanzar en la lucha contra el despoblamiento. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Celestino Rodríguez, han presentado hoy este proyecto en el Campus de Llamaquique.

En esta primera convocatoria, siete estudiantes del Grado en Magisterio de la Universidad de Oviedo participan ya en el programa, realizando prácticas curriculares tutorizadas durante un periodo de cuatro meses en centros educativos públicos situados en concejos rurales con riesgo de despoblamiento. Las prácticas se desarrollan en escuelas de los concejos de Boal, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Aller y Caso, donde el alumnado universitario se integra en la actividad educativa diaria y colabora directamente con el profesorado y la comunidad escolar. Cada uno de los estudiantes recibe una ayuda individual de 2857 euros, destinada a cubrir los gastos derivados de su estancia y del desarrollo de las prácticas, facilitando así su desplazamiento y permanencia en el medio rural.

Durante su estancia, además de las tareas académicas necesarias para la evaluación de la asignatura, el alumnado debe diseñar y desarrollar un proyecto de innovación educativa adaptado a la realidad del medio rural, orientado a mejorar la calidad educativa, superar barreras geográficas y socioeconómicas y responder a las necesidades específicas de las comunidades rurales. Al finalizar las prácticas, los estudiantes presentan una memoria del proyecto realizado.

Apuesta por la escuela rural

La vicepresidenta del Principado ha subrayado que “Erasmus Rural es una apuesta decidida por la escuela rural, clave para mantener vivo el territorio”, y ha destacado su valor como herramienta estratégica dentro de las políticas de reto demográfico. “Invertimos en vocación docente porque sin profesorado no hay futuro en los concejos rurales”, ha señalado. Llamedo ha puesto en valor el impacto del programa tanto en el ámbito educativo como demográfico, al facilitar el contacto directo del talento joven con el territorio. “Estos estudiantes se convierten en embajadores de la innovación educativa en los municipios más vulnerables al despoblamiento”, ha afirmado, destacando que “cada práctica en una escuela rural es una oportunidad para fijar población”. La vicepresidenta ha añadido que Erasmus Rural fuerza la colaboración institucional entre el Principado y la institución académica. “Asturias lidera políticas pioneras que conectan universidad y territorio para fijar población”, ha indicado. Llamedo ha estado acompañada por el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño.

El rector de la Universidad de Oviedo ha señalado que “el programa Erasmus Rural refuerza nuestra esencia como universidad pública: estar al servicio del territorio, contribuir a la cohesión social y abrir oportunidades allí donde más se necesitan. Para nosotros es una forma de devolver al medio rural todo lo que aporta a la formación de nuestro estudiantado y al futuro de la educación”. Villaverde ha añadido además que esta iniciativa “permite que nuestros estudiantes aprendan en contextos reales, diversos y con un enorme valor pedagógico y humano”. “Para la Universidad de Oviedo es una apuesta decidida por acercar talento joven a las comunidades rurales y fortalecer los vínculos entre universidad, escuela y territorio”, ha subrayado.

Por su parte, Celestino Rodríguez, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, ha expresado su orgullo y satisfacción por la puesta en marcha del programa. “Es una oportunidad incomparable en la formación de nuestros alumnos en prácticas, ya que complementan sus estancias en centros con proyectos de innovación en la escuela rural y, además, se benefician de unas becas que les facilitan ese proyecto de impulso demográfico”, ha manifestado.

Ampliación para el nuevo curso académico

Erasmus Rural se enmarca en la estrategia del Gobierno del Principado para impulsar la cohesión territorial, garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio y situar a la escuela rural como un pilar fundamental para el futuro demográfico de Asturias. A la vista de la buena acogida de esta primera convocatoria, el Gobierno del Principado ampliará el programa Erasmus Rural en el próximo curso académico, extendiéndolo a otros ámbitos más allá del educativo. El presupuesto de la Consejería de Presidencia para 2026 eleva la dotación destinada al Erasmus Rural hasta los 30000 euros, frente a los 20000 euros consignados en 2025, consolidando así esta iniciativa como una línea estable dentro de la estrategia del Gobierno de Asturias para la cohesión territorial y la fijación de población.