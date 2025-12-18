La familia Masaveu invierte más de 14,7 millones para ganar peso en la multinacional energética EDP

La corporación asturiana Masaveu, a través de su sociedad Masaveu Internacional, ha ampliado su participación en la energética EDP con la compra de 3.941.430 acciones por 14,76 millones de euros.

Fernando Masaveu Herrero, miembro del consejo general y de supervisión de EDP, ha declarado esta adquisición a la comisión de valores de Portugal al estar estrechamente vinculado a la sociedad compradora.

Con esta operación, Corporación Masaveu refuerza su posición en EDP. Tiene una posición mayoritaria en Oppidum Capital, segundo accionista de EDP tras la china CTG con el 6,82%, y también tiene acciones en EDP a través de la sociedad Flicka Forestal.