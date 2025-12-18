Lo que gasta cada asturiano en décimos de la Lotería de Navidad: una sorprendente cifra más alta de lo que muchos piensan

Asturias afronta la Lotería de Navidad con un nivel de compra que vuelve a situarla en la parte alta del ránking: 119,67 euros por habitante, casi 42 euros más que la media española. En total, en la región se han consignado más de 120 millones de euros en billetes para el sorteo.

Asturias no se baja del tren del Gordo. El gasto medio previsto en el Principado para la Lotería de Navidad alcanza los 119,67 euros por persona, una cifra que consolida a la comunidad entre las más “loteras” del país y muy por encima del promedio nacional, situado en 76,08 euros.

La Lotería de Navidad, una tradición en Asturias

La diferencia es notable: el desembolso asturiano se coloca 41,68 euros por encima del resto de España. Traducido a un dato muy gráfico, en Asturias se han distribuido casi seis décimos por habitante, mientras que en el conjunto del país la media no llega a cuatro.

En términos totales, la fotografía también impresiona. Para el sorteo extraordinario del 22 de diciembre, en el Principado se han repartido 603.144 billetes, con un valor que supera los 120,6 millones de euros. En toda España, el volumen global rebasa los 3.696 millones.

El “tirón” viene de lejos. En el último sorteo, las ventas crecieron en Asturias un 6,39% hasta los 113,7 millones de euros, lo que dejó un gasto medio de 113,15 euros por habitante (más de cinco décimos por persona). Ese dato ya colocó a la región en el segundo puesto del país por gasto individual.

¿Quién gasta más y quién menos en Lotería de Navidad?

Según el ránking de gasto medio por habitante facilitado por Loterías y Apuestas del Estado, Castilla y León encabeza la lista con 121,80 euros, y Asturias aparece justo detrás con 119,67. A partir de ahí, se abre un segundo escalón con comunidades que también superan la barrera de los 100 euros.

Para situar el mapa completo, estas son algunas cifras destacadas de gasto por habitante (en euros): La Rioja (113,96), Aragón (102,15), Cantabria (101,98) y País Vasco (87,43). Por debajo, aparecen territorios como Andalucía (64,05), Catalunya (57,06) o Canarias (47,24).

Ranking de gasto de lotería por habitante en cada comunidad autónoma / LNE

En el extremo contrario, las cifras más bajas se registran en las ciudades autónomas: Ceuta (10,10). También se menciona a Melilla como la que menos gasto medio presenta, con 17,32 euros. Sin duda, una cantidad muy alejada de la que arrojan los datos en el Principado de Asturias.

Y para quien sueña con el premio grande, conviene recordar el “menú” de premios y el papel de Hacienda: el Gordo reparte 400.000 euros por décimo, el segundo ofrece 125.000 y el tercero, 50.000. Eso sí, los agraciados deben contar con que se aplica un 20% de impuestos a partir de los primeros 40.000 euros exentos por décimo.

En cualquier caso, Asturias vuelve a colocar la Lotería de Navidad en el centro de la tradición —y del gasto— con números de cabeza, más billetes por habitante y una inversión colectiva que supera los 120 millones a las puertas del sorteo. Ahora solo queda dilucidar si la suerte corresponde a Asturias, donde la fe en el Sorteo Extraordinario de Navidad parece no tener fin.