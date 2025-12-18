El Gobierno de Asturias digitaliza la educación: avances en plataformas y herramientas para alumnos y docentes

El Gobierno de Asturias avanza en la digitalización del sistema educativo y continúa desarrollando las medidas incluidas en el pacto Asturias Educa con el objetivo de reducir la carga burocrática en el sistema educativo mediante la digitalización de procedimientos, la creación de modelos comunes y la mejora de las herramientas informáticas.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha informado de estos avances a las cuatro organizaciones sindicales que forman parte de la mesa de seguimiento del acuerdo (ANPE, CC OO, Suatea y UGT). Paralelamente, la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, junto al Servicio de Tecnologías Educativas, han presentado de forma telemática los nuevos desarrollos informáticos a las direcciones de los centros educativos.

Además, esta semana se ha puesto en marcha la segunda y última fase de la aplicación informática de gestión de posibles casos de acoso escolar. La herramienta, denominada genéricamente Acoso escolar, completa el sistema que comenzó a funcionar hace dos meses. A partir de ahora, los centros podrán registrar y tramitar de forma más sencilla y centralizada todos los casos detectados.

Avances en digitalización

La Consejería ha anunciado que en enero se habilitará un área digital específica para el alumnado, que se sumará a las ya existentes para familias, centros y profesorado. Esta nueva plataforma permitirá consultar calificaciones, ausencias y horarios, enviar comunicaciones y modificar la contraseña de Educastur. Tendrá especial utilidad en los centros de educación de personas adultas (CEPA), las escuelas oficiales de idiomas y determinadas enseñanzas de Formación Profesional.

El área digital del profesorado incorporará mejoras dirigidas especialmente a los docentes sin funciones directivas. Desde enero podrán consultar sus horarios y, a lo largo de 2026, acceder a su situación administrativa y descargar las hojas de servicio. Además, el Principado ha iniciado los trámites para contratar un programa que facilite la elaboración de horarios en los centros educativos públicos, una demanda reiterada del colectivo docente. La previsión es que esté disponible con suficiente antelación para formar al profesorado en su uso.

Entre las mejoras previstas figuran avances en el registro de faltas de asistencia y en la notificación de ausencias del alumnado mediante mensajes SMS. También se está ultimando la opción para que los orientadores puedan enviar comunicados al alumnado desde el área del profesorado, así como la creación de grupos para realizar envíos colectivos.

La Administración autonómica está desarrollando una aplicación destinada a facilitar el trabajo de los orientadores en la elaboración de informes psicopedagógicos del alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, en septiembre de 2026 se prevé disponer de una primera versión del cuaderno del docente, orientado a simplificar los procesos de evaluación.

Por último, el Principado probará en el sistema SAUCE una nueva funcionalidad que permitirá calcular de forma automática el grado de logro de las competencias clave del alumnado. Todas estas medidas forman parte de los compromisos adquiridos en el marco del pacto Asturias Educa.