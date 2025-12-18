Una huelga indefinida de médicos pondría a Asturias en “una situación muy complicada”, advierte la consejera de Salud
La Comunidad de Madrid acusa al Ministerio de Sanidad de "orquestar" y promocionar" el conflicto
La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha admitido esta mañana que la previsible huelga indefinida de médicos en el próximo mes de enero sitúa a Asturias en “una situación muy complicada”.
Esta advertencia de la Consejera tiene lugar al día siguiente de la ruptura de negociaciones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) con el Ministerio de Sanidad, debido a la negativa del departamento que dirige Mónica García Gómez (Sumar) a retirar la reforma del Estatuto Marco e impulsar una norma específica para los médicos.
La doctora Saavedra había planteado al Consejo Interterritorial de Salud, a la Ministra y al resto de consejeros autonómicos que “tenían que tomar todas las medidas” para detener el conflicto con los facultativos”. Asimismo, ofreció su colaboración para conseguirlo.
La realidad es un desacuerdo, al contrario de lo sucedido con los sindicatos que representan a otras categorías: “Es un disgusto, así lo digo, porque las demás organizaciones llegaron a un acuerdo. Yo tenía esperanza de un acercamiento con los médicos, porque quedan muy pocos puntos en los que no están de acuerdo, pero parece que no”.
Fuerte impacto en las listas de espera
Tal y como anticipó este periódico, tanto los cuatro días de huelga de este mes de diciembre como los que puedan registrarse en enero van a tener una incidencia considerable en unas listas de espera que ya vienen aumentando desde el pasado julio.
Saavedra señaló que, de todas maneras, la Consejería de Salud continúa negociando con todos los sindicatos sanitarios de Asturias “para poder llegar a acuerdos”.
La CESM y el Sindicato Médico Andaluz acusaron al Ministerio de "dinamitar toda voluntad de diálogo" para negociar con este colectivo un Estatuto Marco que regule sus condiciones laborales y anunciaron nuevas movilizaciones.
Madrid cuantifica el sobrecoste de la huelga
Entre tanto, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha acusado este jueves a la ministra del ramo, Mónica García, de "reventar" la negociación del Estatuto Marco con los sindicatos médicos, y prevé que acabará habiendo una huelga indefinida "orquestada y promocionada por el propio Ministerio".
Matute ha advertido del perjuicio que esta situación causa a la Comunidad de Madrid, donde, en los cuatro días de huelga recién convocados, se han suspendido 2.000 cirugías, 50.000 consultas y 5.000 pruebas diagnósticas, con un "sobrecoste" de cuatro millones de euros.
