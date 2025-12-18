Esta Navidad, Corvera se llena de belenes, teatro, fiestas y música

Tras el encendido de las luces navideñas, el pasado 5 de diciembre, Corvera se ilumina con un completo programa para estas Navidades que invita a los vecinos y vecinas del concejo, y todas aquellas personas que lo visiten, a sumergirse en la magia festiva.

Ruta de los belenes

Una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas navideñas son los belenes. En Corvera existe lo que se llama la "Ruta de los belenes de Cancienes". En Cancienes, los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 19.30 horas, se puede visitar, hasta el 5 de enero, en la calle Puerto de Cerredo 12, el belén de Iván y Ana. El de la sede de la Asociación de Vecinos La Lechera de Cancienes puede visitarse hasta el 7 de enero, en horario de 18.00 a 19.30 horas. El artesano Juanjo Guerra "Torroto", expone su belén en el Barrio Mora, con visitas previa con reserva previa. Y en el escaparate de la Librería Mario, en horario continuo se puede contemplar el belén de María Pérez. También habrá un belén en ParqueAstur, el tradicional belén de Manuel Nares, con horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas.

A estos belenes tradicionales se suma uno muy especial, ya que, desde el 17 de diciembre y hasta el 10 de enero, se puede contemplar en la sala de arte del Centro Socio Cultural de Las Vegas, la exposición "Los Clics llegan al espacio", con un belén entre los dioramas que se van a exponer. Se podrá visitar de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

Decoración navideña en Corvera / Cedida a Lne

Música

La música no puede faltar en la programación navideña de Corvera. El 27 de diciembre, en el Teatro El Llar de Las Vegas, el corverano Brass Rodrígo inundará de ritmo, textura y raíces celtas el escenario, a partir de las 19.00 horas.

No termina ahí la propuesta musical pues, para darle la bienvenida al año 2026 Corvera prepara varias fiestas. Primero, las prenocheviejas, que se celebran este año el sábado 27 de diciembre. El Bosque de los Gamusinos será el escenario de la prenochevieja infantil, de 11.00 a 14.00 horas para los niños y niñas de 4 a 7 años; y de 17.00 a 20.00 para los que tengan entre 8 y 11 años. Y el Espacio Joven de Corvera acogerá, a partir de las 18.00 horas, la prenochevieja joven, con karaoke, música, campanadas… A las 22.00 horas, el teatro El Llar se engalana para "La última noche", fiesta de prenochevieja para cerrar el año 2025 con DJs que pondrán el ritmo para que la fiesta no decaiga, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Y nada más entrar el año, a las 00.15 horas, comenzará la gran fiesta en la Plaza de Europa de Las Vegas, amenizada por una de las orquestas más reconocidas de Asturias: la Orquesta Waikas, acompañada en el entreacto por DJ Astur, que actuarán hasta altas horas de la madrugada.

Brass Rodrigo durante una actuación. / Cedida a Lne

Teatro

El teatro no se olvida del concejo durante las navidades. Al contrario, inunda Corvera de representaciones gracias al ciclo teatral "Corvera ye teatru!!!", con ocho funciones gratuitas que se desarrollarán en los equipamientos culturales de La Lechera de Cancienes y El Llar de Las Vegas, siempre a las 19.00 horas. La programación combina teatro en asturiano y en castellano, con la participación de diversas compañías de la escena regional.

Tras pasar la frontera que es la Nochevieja, llegamos al 2026. Y se entra en el terreno de la ilusión, de la magia, de nerviosismo para los y las más pequeñas de la casa. Pequelandia volverá a abrir sus puertas los días 2, 3 y 4 de enero, en la pista deportiva del Colegio de Las Vegas, con horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas,

Se acercan los Reyes Magos. Y sus enviados estarán recibiendo las peticiones de los niños y niñas en Trasona y Los Campos el sábado 3 de enro, de 17.00 a 19.00 horas, mientras que en Las Vegas, en el Centro Tomás y Valiente, la recepción será durante dos días, el sábado 3 de enero y el domingo, 4 de enero, de 17.00 a 19.00 horas. Y así, con todos los sueños pedidos, Sus Majestades Los Reyes Magos llegarán a Corvera y harán su cabalgata por las calles de Las Vegas y Los Campos, el lunes 5 de diciembre a partir de las 18.00 horas.