Mucho ojo si vas a coger el coche durante las navidades: los desplazamientos por carretera que se prevén en Asturias

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 659.000 desplazamientos por carretera en Asturias durante el periodo navideño, dentro del dispositivo especial que se activa desde las 15.00 horas de este viernes, 19 de diciembre, hasta la medianoche del martes 6 de enero. El operativo se pone en marcha ante el incremento de viajes con motivo de las fiestas y forma parte de la operación especial de Navidad en todo el país, que alcanzará los 22,4 millones de desplazamientos. Respecto a los desplazamientos para salir o entrar en la región, se debe tener en cuenta que estarán marcados por el colosal argayo originado en la autopista del Huerna (AP-66), que sigue arreglándose, y las obras en varios túneles. Por tanto, son previsibles los atascos.

A esos desplazamientos hay que sumar la ya activa avalancha en la venta de billetes de avión y tren para regresar a la región. Apenas quedan ya asientos disponibles en los servicios de alta velocidad desde Madrid, principal punto de retorno de los asturianos que han pasado las fiestas fuera. Las estimaciones apuntan a que, en total, cerca de 30.000 personas volverán a Asturias durante estos días.

El dispositivo por carretera se desarrollará en tres fases, coincidiendo con los principales días festivos. La primera, correspondiente a Navidad, se extenderá del 19 al 25 de diciembre, con una previsión de 251.000 desplazamientos en Asturias. La segunda fase, la de fin de año, irá del 26 de diciembre al 1 de enero, mientras que la tercera, correspondiente a Reyes, se prolongará del 2 al 6 de enero de 2026, fecha en la que concluirá el operativo especial

Desde Tráfico se recuerda que muchos de los desplazamientos, tanto de corto como de largo recorrido, se dirigirán a segundas residencias, zonas de montaña, estaciones de esquí, enclaves turísticos invernales y grandes áreas comerciales, lo que puede provocar retenciones puntuales, especialmente en fines de semana y días festivos.

Para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, la DGT contará con un amplio despliegue de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión de tráfico, helicópteros, drones, radares y cámaras, además de medidas como la paralización de obras, la limitación de eventos en carretera y restricciones puntuales a la circulación de camiones en determinados tramos y horarios.

Tráfico insiste, además, en la importancia de no mezclar alcohol y conducción, extremar la precaución en los trayectos cortos y nocturnos, habituales en estas fechas, y mantenerse atento a posibles cambios meteorológicos, especialmente en zonas de montaña, donde pueden aparecer nieve, hielo o niebla de forma repentina.