El PP exige en el Senado garantizar la telefonía móvil como un servicio universal
"Es inaceptable que aún existan localidades en muchas regiones de España, incluida Asturias, donde no se puede ni hacer una llamada ni conectarse a internet", critica José Manuel Rodríguez
El Partido Popular ha presentado ante el Senado una moción para exigir la reforma urgente de la Ley General de Telecomunicaciones con el fin de incluir la telefonía móvil dentro del servicio universal. José Manuel Rodríguez ‘Lito’, senador por Asturias, ha explicado que, “pese a la revolución digital”, el Gobierno central mantiene un “modelo obsoleto”, relegando a miles de municipios a una conectividad deficiente y sin acceso a servicios básicos.
“Es inaceptable que en 2025 aún existan localidades en muchas regiones de España, incluida Asturias, donde no se puede ni hacer una llamada ni conectarse a internet”, ha censurado Rodríguez.
Y ha añadido: “Mientras Sánchez y sus ministros se llenan la boca hablando de digitalización e igualdad, la realidad es que su política hacia el medio rural y para frenar la despoblación es puro humo: propaganda en los medios y cero soluciones sobre el terreno. Esta exclusión tecnológica condena a nuestros pueblos al abandono y al aislamiento”.
A juicio del senador, que la telefonía móvil todavía no se encuentre dentro del servicio universal, “condena a los ciudadanos que viven en zonas rurales y despobladas a una desconexión forzosa”. Provocando una brecha digital, “técnico, social, económico y territorial” que “margina” a millones de españoles.
La propuesta del PP, reclamada desde hace años por colectivos y territorios, busca garantizar el acceso universal a la telefonía móvil, especialmente en el medio rural y en zonas despobladas, mediante la consideración de este servicio como un derecho básico.
Además, lleva aparejada dotación presupuestaria para garantizar cobertura mínima en todo el territorio, la aplicación de obligaciones e incentivos a las operadoras para prestar servicio en zonas no rentables y la puesta en marcha de planes de ayuda específicos para infraestructuras móviles en áreas sin viabilidad comercial.
“Incluir la telefonía móvil en el servicio universal no es una cuestión ideológica, es una cuestión de justicia social, seguridad, cohesión territorial y sentido común. Todos los españoles tienen derecho a vivir conectados, vivan donde vivan”, ha concluido Rodríguez.
