Este es el premio "Gordísimo" que se llevará Hacienda con el sorteo de la Navidad (y es más que el año pasado)
Las arcas públicas ingresarán 4,55 millones de euros más que en 2024
Algo más de 180 millones de euros. Ese es el premio Gordo (o mejor dicho, "Gordísimo") que se llevará Hacienda con el Sorteo Extraordinario de la Navidad del próximo lunes y es más que el año pasado. Son cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes prevén un incremento de 4,55 millones respecto a 2024, debido al aumento de cinco series.
De esta manera, el número de premios aumentarán en 765.200, hasta los 30.301.920, y el importe de los premios se incrementará en 70 millones de euros, hasta los 2.772 millones, por lo que el "aguinaldo" para las arcas públicas se eleva a pesar de que se mantiene el mínimo exento de tributación desde que se incrementó en 2020 hasta los 40.000 euros.
El mordisco de Hacienda
Los técnicos de Hacienda explican que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes.
Los agraciados con el segundo premio (de 125.000 euros por décimo) entregarán 17.000 euros a Hacienda, mientras que a los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo) se les descontarán 2.000 euros.
Cuidado con los seguros
En este contexto, Gestha pide precaución a la hora de contratar un seguro de devolución de impuestos de la lotería y recuerda que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido hay que incluirlo en la declaración del IRPF como incremento de patrimonio en la renta general, junto al resto de rendimientos sometidos a la escala general, correspondiente al año en que lo perciba.
Repunte de premios en fundaciones y asociaciones
Por otro lado, los técnicos alertan de que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios grandes obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por más de 43, lo que contrasta con las drásticas caídas registradas en 2021 y 2023.
También se han multiplicado por más de 14 los premios mayores obtenidos por no residentes, quienes no tendrán que declararlos al soportar la retención.
Desde hace años, Gestha venía pidiendo modificar la ley para evitar un fraude potencial, hasta que la ley antifraude de 2021 introdujo una disposición en la Ley del Juego para autorizar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a firmar unos convenios con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que a partir de 2023 y 2024, respectivamente, están informando mensualmente a la AEAT de los premios pagados, con o sin retención, del perceptor y su representante legal, fecha del sorteo, fecha y forma de pago del premio y la retención si se produjo.
Investigaciones por blanqueo
No obstante, los técnicos de Hacienda insisten en que les autoricen a iniciar las investigaciones tributarias y por blanqueo de capitales de los 243,7 millones pagados a las entidades jurídicas por premios de más de 40.000 euros entre 2021 y 2024, no prescritos, así como realizar un análisis de los 246,7 millones de premios grandes de 2024 pagados a no residentes.
