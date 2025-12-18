El premio Gordo de la Lotería de Navidad ya no daría para comprar 777 pisos que están a la venta en Asturias
Son 400.000 euros por décimo, pero Hacienda ya se quedaría con 72.000 y a ellos habría que sumar tasas y los gastos de notaría y gestoría, por lo que la cifra final menguaría hasta los 295.000 euros
El premio Gordo de la Navidad cada vez se queda más pequeño para comprar un piso en Asturias. Quitando pagos a Hacienda, tasas y gastos de notaría, gestoría y demás, al ganador del premio grande de la Lotería le quedarían alrededor de 295.000 euros por décimo (de un valor inicial de 400.000) para adquirir una vivienda. En el Principado, según el portal Idealista, hay 777 pisos (sin contar casas) por encima de ese importe. O lo que es lo mismo, el 20% del total de inmuebles que están a la venta.
Lejos de poder pagar los pisos más caros
Así las cosas, un agraciado con el Gordo estaría muy lejos de poder pagar a tocateja el piso más caro de la región. Está en el centro de Oviedo, con vistas a la Junta General del Principado y al parque San Francisco, en un sexto piso y con 357 metros cuadrados. ¿Su precio? 1.850.000 euros. El siguiente más caro está en el puerto de Gijón, con 235 metros cuadrados y su valor es de 1.500.000 euros.
Pero no hay que ir a pisos tan caros. Es que una vivienda en la calle Nueve de Mayo de Oviedo de 98 metros cuadrados ya cuesta 486.000 euros. Y una propiedad en Marqués de San Esteban, en Gijón, de 92 metros cuadrados, vale 460.000. Tampoco hay que irse a las grandes ciudades del Principado. También hay ejemplos similares en Llanes o Ribadesella.
Lo que se lleva Hacienda
Los técnicos de Hacienda explican que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000, los afortunados con el Gordo, que reparte 40.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros. Si a ello le sumamos, o mejor dicho, restamos, el pago de tasas y los gastos asociados de notaría y gestoría para la compra de un piso, el Gordo adelgazaría hasta los 295.000 euros aproximadamente.
Con todo, Hacienda podrá ingresar 180,2 millones de euros en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios, según cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes vinculan el incremento de las retenciones en 4,55 millones con respecto al año pasado al aumento de 5 series.
