Así es como el Principado enseña a los estudiantes a reconocer noticias falsas: talleres y "espíritu crítico"

Más de 1.300 estudiantes de toda Asturias han aprendido este trimestre a mirar la información con otros ojos. Alumnos de 25 colegios e institutos, tanto públicos como concertados, han participado en unos talleres prácticos de comunicación impartidos por periodistas profesionales de la Asociación de la Prensa de Oviedo, con la colaboración del Gobierno del Principado.

La última sesión de este programa se ha celebrado esta mañana en el IES Leopoldo Alas “Clarín” de Oviedo y ha contado con la presencia de la consejera de Educación, Eva Ledo, junto a miembros de la directiva de la Asociación de la Prensa y el coordinador de la iniciativa, César Andrino.

Bajo el título “Aprendamos a entender los medios de comunicación y las redes sociales”, los talleres están dirigidos a alumnado de Secundaria y Bachillerato y tienen una duración de cuatro horas. Su enfoque es eminentemente práctico: durante las sesiones, una veintena de periodistas acercan su experiencia profesional a las aulas y muestran cómo se elabora una noticia, cómo funcionan los medios y qué papel juegan hoy las redes sociales.

Esta actividad, que ya tuvo una primera etapa hace una década y que se celebra por tercer año consecutivo, está teniendo una acogida excelente. De hecho, la demanda por parte de los centros educativos ha sido tan alta que no ha podido atenderse en su totalidad. Los talleres forman parte de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Asturias y la Asociación de la Prensa de Oviedo y buscan acercar el periodismo a la juventud desde una perspectiva educativa y divulgativa.

Uno de los ejes principales del programa es enseñar a distinguir la información contrastada de las noticias falsas, así como a identificar fuentes fiables. Además, debido al gran interés del alumnado, en las dos últimas ediciones se han reforzado los contenidos relacionados con las redes sociales, analizando tanto sus ventajas como sus riesgos.

“Es importante que el alumnado conozca qué es un medio de comunicación y cómo funciona, que aprenda a diferenciar las fuentes de información fiables de las que no lo son y que identifique las redes sociales, con sus ventajas y también con sus peligros”, ha señalado Eva Ledo. La consejera ha valorado muy positivamente la colaboración con la Asociación de la Prensa y ha subrayado que el alto interés de los centros demuestra la utilidad de esta iniciativa.

En la misma línea, Ledo ha insistido en la necesidad de que los jóvenes “sepan identificar las noticias falsas para desarrollar un espíritu crítico basado en información fiable”, una competencia clave en la sociedad digital actual.