El refuerzo del arancel verde de la UE al acero no convence a la siderurgia asturiana: "Es insuficiente"

La Comisión Europea ha propuesto una reforma profunda del Mecanismo de Ajuste en Frontera en Carbono (CBAM), el conocido como arancel ambiental del acero, con el que se pretende proteger a sectores industriales con fuerte peso en Asturias. Sin embargo, las empresas siderúrgicas consideran "insuficiente" la medida al asegurar que no aborda las principales debilidades del sector.

Como estaba previsto –y tras un periodo transitorio que se inició en 2023–, a partir de 2026 y de forma progresiva los importadores de acero, pero también de aluminio, cemento o electricidad, comenzarán a pagar un precio por las emisiones vinculadas a esas mercancías para nivelarlas con los materiales producidos en la UE, que progresivamente, y hasta 2034, irán perdiendo derechos gratuitos de emisiones de CO2 dentro de las políticas comunitarias contra los efectos del cambio climático. El CBAM se considera vital para la supervivencia de la siderurgia asturiana, de la que dependen 5.000 empleos directos.

Pero además, como novedad, la Comisión Europea tiene previsto ampliar el alcance del CBAM a partir de 2028 para incluir 180 productos intensivos en acero y aluminio, como maquinaria y aparatos (por ejemplo lavadoras), cuyas importaciones también estarán gravados con el "arancel" para garantizar que las emisiones para su fabricación se reduzcan en lugar de reubicarse con la deslocalización de industrias a países con menores requisitos medioambientales.

Y a esta novedad se añade un régimen de apoyo temporal para ayudar a la industria de la UE a hacer frente al impacto del gravamen del carbono, que puede restarle competitividad en mercados de terceros países en los que las mercancías de la UE podrían ser sustituidas por alternativas más baratas y más intensivas en emisiones. El nuevo fondo de apoyo temporal, con una duración inicial de dos años, se financiará con los ingresos recaudados por los Estados miembros a través del propio impuesto fronterizo al carbono (25%) y con recursos de la UE (75%). Los pagos estarán vinculados a la adopción de medidas de descarbonización por parte de las industrias y se efectuarán en 2026 y 2027, sin generar cargas administrativas adicionales, según la Comisión Europea. Una solución temporal que, según señaló el comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra, será un "puente sencillo y justo", hasta la próxima revisión del régimen europeo de comercio de derechos de emisión.

"Queremos asegurarnos de que nuestras empresas puedan cumplir con las normas de la UE y, al mismo tiempo, competir fuera de ella", afirmó el comisario, que explicó que la herramienta se irá completando con "asignaciones gratuitas adicionales", con el objetivo de permitir a las compañías "hacer frente a la competencia del exterior".

La reforma del CBAM que plantea la Comisión Europea, que incluye también medidas para evitar prácticas de evasión y fraude, requerirá de una negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo para su adopción definitiva. En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné, defendió que la revisión responde a una doble ambición climática e industrial. "Queremos combinar la estrategia de descarbonización con la competitividad", afirmó.

Sin embargo, la medida no cumple todas las expectativas del sector europeo de la siderurgia. La patronal Eurofer, a la que pertenece ArcelorMittal, señaló ayer que la propuesta de la Comisión Europea sobre el CBAM "identifica correctamente varias lagunas que podrían socavar su eficacia", en particular en lo que respecta a las exportaciones de la UE, los sectores derivados y las prácticas de elusión. Pero Eurofer añade que la ampliación del alcance del CBAM a 180 productos "es insuficiente" y que medidas propuestas como el fondo de apoyo temporal, "de tan solo dos años, no ofrecen una respuesta integral y duradera" a la fuga de carbono y empleos.

"Sin soluciones estructurales, el CBAM corre el riesgo de ser contraproducente, penalizando aún más a las acereras europeas y a sus clientes que luchan por la descarbonización en un entorno geoeconómico complejo donde el enorme exceso de capacidad, los altos precios de la energía y las prácticas comerciales desleales ya no permiten margen de error", señaló Axel Eggert, director general de Eurofer, que añadió que la patronal del acero está dispuesta "a seguir debatiendo con los legisladores cómo lograr que el CBAM sea totalmente hermético y eficaz para nuestras cadenas de valor".