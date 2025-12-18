La sanción de 500 euros y cuatro puntos de carnet que pueden recibir los conductores asturianos en los próximos días tras la campaña de la DGT que termina el domingo

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha este lunes una campaña en la que agentes de la Guardia Civil de Tráfico y policías locales que se sumen a ella harán más de 35.000 controles de alcohol y drogas a conductores a lo largo de esta semana, previa a las fechas navideñas.

La campaña coincide con una época del año en la que el consumo de alcohol y de otras drogas aumenta debido a comidas y cenas con motivo de las fiestas navideñas, por lo que los agentes intensificarán los controles sobre este factor de riesgo al volante, según informó la DGT.

El jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, apuntó este lunes en la presentación de la campaña, llevada a cabo en una carretera madrileña, que el consumo de alcohol se mantuvo el año pasado como "segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros mortales", al estar presente en un 12% del total de siniestros con víctimas y en un 28% de los que registraron personas fallecidas.

Aunque la sociedad española ha avanzado en la concienciación de los riesgos que entraña el consumo de alcohol y/o drogas al volante, los datos mencionados por Cremades reflejan que "este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para afianzar la idea de que, en carretera, la única tasa segura es 0,0%", según la DGT, que añadió: "No debemos conducir ni dejar que lo haga nadie que haya consumido alcohol previamente".

Actualmente, el Congreso mantiene en la 'nevera' una proposición de ley para que la tasa máxima de alcohol permitida para todos los conductores de vehículos baje a 0,2 gramos por litro de sangre (frente a los actuales 0,5 gramos) o 0,1 miligramos por litro en aire espirado (ahora es de 0,25). Ello supondría rebajarla en más de la mitad respecto de los límites actuales.

Esa propuesta, registrada por el PSOE en noviembre del año pasado en la Cámara Baja, se tomó en consideración en marzo y su plazo de enmiendas concluyó en mayo, a la espera de ser debatida y votada.

La bajada de la tasa se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UE y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC, por sus siglas en inglés).

La sanción por conducir con presencia de drogas en el organismo está castigada con una sanción de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos. En el caso del alcohol, se mantiene en 500 euros y cuatro puntos, excepto si la tasa de alcohol supera el doble de la permitida o si son reincidentes, es decir, aquellos conductores que hubieran sido sancionados en el año inmediatamente anterior por dar positivo a alcohol. En estos dos casos la sanción es de 1.000 euros y cuatro o seis puntos menos en el carné. Desde la entrada en vigor del permiso por puntos, un 12% de los infractores sancionados y un 14% de los puntos detraídos han estado relacionados con el hecho de conducir con una tasa de alcohol superior a la legal.