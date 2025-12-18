¿Tienes menos de 36 años y necesitas ayuda para el alquiler?: requisitos y cómo acceder al bono joven del Principado

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la sociedad actual. Especialmente para los jóvenes. A pesar de que el año pasado, la tasa de emancipación juvenil creció ligeramente en Asturias, siguen siendo muchos los que no pueden permitirse abandonar el domicilio familiar. Con el objetivo de revertir esta tendencia, el Gobierno del Principado destinará 6,6 millones a financiar una nueva convocatoria de ayudas del Bono Alquiler Joven.

La subvención será de 250 euros mensuales y podrá concederse durante un máximo de dos años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. El bono deberá destinarse exclusivamente al pago del alquiler de la vivienda o habitación habitual y permanente de la persona beneficiaria.

El plazo para presentar solicitudes se abrirá tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026.

Los solicitantes deberán tener como máximo 35 años, ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda. También deberán tener, al menos, una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, incluidos los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendad.

Con carácter general, esta ayuda es incompatible con otras subvenciones para el pago del alquiler concedidas por administraciones públicas, aunque se contemplan excepciones para quienes perciban prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital y otros supuestos recogidos en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

La medida fue aprobada ayer en sesión extraordinaria por el Consejo de Gobierno, a petición de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. De esta forma, el Principado "refuerza su compromiso con las políticas públicas de vivienda y con el apoyo a la emancipación juvenil, dando continuidad a un programa que ya ha permitido a miles de jóvenes asturianos acceder y mantenerse en una vivienda en alquiler".