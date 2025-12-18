¿Tienes menos de 36 años y necesitas ayuda para el alquiler?: requisitos y cómo acceder al bono joven del Principado
El Consejo de Gobierno aprueba destinar 6,6 millones a una nueva convocatoria de ayudas para facilitar la emancipación
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la sociedad actual. Especialmente para los jóvenes. A pesar de que el año pasado, la tasa de emancipación juvenil creció ligeramente en Asturias, siguen siendo muchos los que no pueden permitirse abandonar el domicilio familiar. Con el objetivo de revertir esta tendencia, el Gobierno del Principado destinará 6,6 millones a financiar una nueva convocatoria de ayudas del Bono Alquiler Joven.
La subvención será de 250 euros mensuales y podrá concederse durante un máximo de dos años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. El bono deberá destinarse exclusivamente al pago del alquiler de la vivienda o habitación habitual y permanente de la persona beneficiaria.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026.
Los solicitantes deberán tener como máximo 35 años, ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de vivienda. También deberán tener, al menos, una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, incluidos los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendad.
Con carácter general, esta ayuda es incompatible con otras subvenciones para el pago del alquiler concedidas por administraciones públicas, aunque se contemplan excepciones para quienes perciban prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital y otros supuestos recogidos en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.
La medida fue aprobada ayer en sesión extraordinaria por el Consejo de Gobierno, a petición de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. De esta forma, el Principado "refuerza su compromiso con las políticas públicas de vivienda y con el apoyo a la emancipación juvenil, dando continuidad a un programa que ya ha permitido a miles de jóvenes asturianos acceder y mantenerse en una vivienda en alquiler".
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
- Ojo, conductores asturianos: ya no solo la baliza V-16 obligatoria, así es la nueva baliza V-27 o 'triángulo virtual' que publica el BOE
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera
- Asturias, bajo el diluvio por el azote de la borrasca 'Emilia': toda la región está en alerta por fuertes lluvias y esta es la cantidad de litros de agua que caerá en solo doce horas
- Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
- Otro caso de acoso sacude al PSOE: el senador asturiano Javier Izquierdo dimite tras una denuncia