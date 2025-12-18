Universitarios con balance positivo

Números que cuadran. La Universidad de Oviedo celebró ayer, en el Aula Magna del Edificio Histórico, el acto de entrega de los Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) vinculados a las Cátedras AACSB de la Facultad de Economía y Empresa. La ceremonia reunió a representantes institucionales, responsables de las cátedras, profesorado y estudiantes para entregar seis reconocimientos asociados a R3 PWM, Vaciero, Caja Rural, SERESTO, ONTIER y el Banco Sabadell.

La apertura corrió a cargo de la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque, quien destacó la importancia de la colaboración universidad‑empresa y el papel de las cátedras como espacios de innovación, transferencia de conocimiento y apoyo al talento joven. "Estas cátedras son un instrumento de unión entre la Universidad y la empresa, algo fundamental para vosotros", felicitó Luque a los seis estudiantes premiados. Tras ella, tomó la palabra la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Carmen Benavides, que quiso agradecer a las seis empresas colaboradoras su "apoyo y compromiso con el talento".

"Estos TFG culminan ese trabajo y cierran vuestro círculo en la carrera académica para empezar la carrera laboral", explicó Bevanides. Los seis galardones estuvieron relacionados con distintos ámbitos dentro del mundo empresarial. En la cátedra R3 PWM de Inversiones Financieras el premio fue concedido a Guillermo Esteban García por el TFG Análisis cualitativo comparativo de la sostenibilidad de fondos de inversión. En la cátedra VACIERO de Transformación Empresarial y su Marco Jurídico‑Financiero el premio fue otorgado a Carla Martínez García de Vega por el TFG La protección de la privacidad del trabajador por cuenta ajena ante la digitalización de la empresa.

La cátedra Caja Rural de Desarrollo Económico, Social y Territorial tuvo como mejor TFG a Carla Cifuentes Parajón por su análisis de la Política Agrícola Común y el desarrollo rural: análisis de la iniciativa LEADER en la Comarca de la Sidra del Principado de Asturias. En la cátedra SERESCO SAGE de Nuevos Modelos de Negocio basados en Tecnologías de la Información destacó Javier Fernández Fernández‑Nespral por el TFG El crecimiento de plataformas digitales: Análisis del caso de Rocket Internet. En la cátedra ONTIER de Empresas Saludables, el premio fue concedido a Francisco Javier Fernández Rodríguez por el TFG Working in the Third Place: Care as corporate control. Y en la cátedra Banco Sabadell de Finanzas Sostenibles se resaltó el trabajo de David Rodríguez Suárez por el TFG Inversiones Financieras Sostenibles: resultados de los fondos ESG en Europa.