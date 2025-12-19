La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será "plenamente invernal" con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)

Este fin de semana será "plenamente invernal" en Asturias, al igual que en el resto de España. Y lo peor aún está por llegar para Navidades. Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que alerta de una bajada de las temperaturas mínimas de hasta 6 grados. Así, por ejemplo, Oviedo, Langreo y Cangas del Narcea amanecerán el domingo, día de la entrada oficial del invierno, con solo 2 grados, mientras que Gijón y Avilés con 4.

Nieve a partir de los 800 metros

Y si hay frío, habrá nieve. La cota de nieve caerá mañana, sábado, hasta los 900 metros y el domingo aún más, hasta los 800. Todo ello acompañado de lluvias, tormentas y, para rematar, temporal de mar. De hecho, este viernes todo el litoral de la región está, hasta las 00.00 horas, en alerta naranja por fuerte oleaje, como ya estuvo ayer.

A consecuencia de ello, Emergencias ha lanzado un aviso especial a los asturianos, pidiéndoles precaución: ""Evita paseos por la costa y circular por carreteras cercanas a la línea de playa. Aléjese de muelles, escolleras, paseos marítimos y playas que puedan verse afectados. No estacione en zonas que puedan verse afectadas por la pleamar. Aplace actividades náuticas o deportivas, si dispone de una embarcación asegure su amarre".

El temporal de mar vuelve el domingo

La alerta, pero en nivel amarillo, continuará mañana hasta las 08.00 horas y se volverá a activar el domingo a partir de las 09.00. Hasta ahora, y según Puertos del Estado, la mayor ola registrada en Asturias ha sido de 5,79 metros a las 4 de la madrugada en la boya de Gijón.

El pronóstico para mañana

El pronóstico de la Aemet por días para la región es el siguiente. El sábado: "Cielos nubosos. Brumas y probables nieblas matinales en puntos de las zonas suroccidental y cordillera Cantábrica. Precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la Cordillera, aumentando en intensidad al final del día por el oeste. Cota de nieve bajando de 1200-1400 metros hasta los 900-1100 al final de la jornada". Las temperaturas mínimas están en descenso, mientras que las máximas serán de 14 grados.

El domingo, el día más frío

El domingo: "Cielos nubosos y cubiertos. Posibles nieblas matinales y vespertinas dispersas en la Cordillera. Precipitaciones débiles, más probables durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Cota de nieve bajando de 1100-1200 metros hasta los 800-900". Respecto a los termómetros, las mínimas caerán todavía más. Oviedo pasará de los 8 grados del viernes a los 2 del domingo.

¿Y para la semana de Nochebuena?

El lunes, en cambio, parece que se producirá una leve mejora en el tiempo, con un ascenso de las temperaturas mínimas y la subida de la cota de nieve a los 1600-1700 metros. Precipitaciones, sin embargo, no se descartan.

Aunque la incertidumbre es mayor, la Aemet advierte de unas Navidades con mucho frío. La semana de Nochebuena "llegarán hasta nuestro país masas de aire frío que provocarán un descenso de las temperaturas". Y lo mismo se espera para la de Nochevieja: "La semana del 29 de diciembre al 4 de enero también sería fría, con temperaturas nuevamente por debajo de lo normal en todo el país".