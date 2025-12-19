Agenda: qué hacer hoy 19 de diciembre en Asturias

Oviedo

¡Cantemos Villancicos!

A las 19.00 horas, la plaza de la Catedral acoge el concierto-espectáculo gratuito "Villancicos populares: todos a cantar", una cita navideña abierta a todo el público para formar un gran coro popular y cantar los villancicos más conocidos. El profesor de violín Saúl Suárez Lobo ejercerá de maestro de ceremonias. Los asistentes pueden participar cantando y llevando instrumentos musicales; las letras y partituras se recogen en la caseta de información del mercado, junto a la capilla de la Balesquida, donde también se facilita el ticket para un chocolate caliente que se ofrecerá al finalizar el acto.

Encuentro coral navideño

A las 19.30 horas, el Teatro Filarmónica acoge con entrada gratuita "Oviedo canta la Navidad", IV Encuentro Coral de Villancicos, una cita que reunirá a varias formaciones corales de la ciudad y la región. Participan el Coru de Muyeres de San Esteban de les Cruces, el Coro de Ferreros, el Coro San Javier, el Coro del Centro Asturiano de Oviedo y el Coro Joven de la Escuela Divertimento, que interpretarán un variado repertorio de villancicos tradicionales, asturianos e internacionales bajo la dirección de Rebeca Velasco Rodríguez, José Miguel Lamalfa y Cristina Langa.

Rigoletto

A las 19.30 horas, el Teatro Campoamor acoge la representación de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, uno de los títulos más populares del repertorio lírico. El público podrá disfrutar de este drama en tres actos, con algunas de las arias más célebres de la historia de la ópera, en una nueva cita de la programación cultural de la ciudad. Las entradas se pueden adquirir en la web del Ayuntamiento y en las taquillas del teatro.

RIDEA

A las 19.00 horas, el salón de actos del RIDEA acoge la presentación del libro "La meteorología en La Regenta. El clima de Asturias del siglo XIX al siglo XXI", de Manuel Antonio Mora García, editado por el Real Instituto de Estudios Asturianos. El acto estará presidido por Marta Pérez Toral, miembro de número del RIDEA, y contará con las intervenciones de Ricardo Labra y del propio autor.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Gijón

Asociación Belenista de Gijón

Se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén_"El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, se ofrecerá el espectáculo teatral circense "Slava’s Snowshow".

Teatro de la Laboral

A las 20.30 horas, Danny Daniel & Francisco ofrecerán el concierto "Dos voces y una historia".

Concierto de Navidad

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, se celebrará un concierto de Navidad con la Banda Sinfónica de Gijón, la Bandina y la "MiniBanda".

Escuela de Comercio

A las 18.30 horas, se llevará a cabo la conferencia "Después del Genocidio. Futuro para Palestina", a cargo de Isaías Barreñada Bajo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Organiza el acto el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Asimismo, a las 19.00 horas, se proyectarán los cortos "La Palmera", de Maryan Harandi; "Sin etiquetas", de Leyre Iglesias, Isabel Llavona y Claudia Blanco; y "Pacto Laboral", de Nuria Vizcaíno. La actividad, bajo el título "Jóvenes asturianas detrás de las cámaras", la organizan el Conseyu de la Mocedá de Xixón y Corto Gijón.

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, tendrá lugar el espectáculo "Música para Dickens: Villancicos Victorianos".

Avilés y comarca

Inauguración de la exposición de belenes

A las 17.00 horas se inaugurará en el palacio de Camposagrado la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Además, de 17.00 a 20.00, el Grupo Filatélico Avilesino montará una estafeta postal con un matasellos conmemorativo y un sello personalizado para la ocasión.

El mercadillo de Las Meanas abre sus puertas

El tradicional mercadillo navideño de Las Meanas quedará inaugurado a las 12.00 horas. El horario habitual será de 11.30 a 21.00 horas.

Ramón_Rodríguez ingresa como académico en el Alfoz de Gauzón

El artista e investigador Ramón Rodríguez ingresa como miembro académico del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón. El acto de ingreso tendrá lugar en el Centro de Servicios Universitarios a las 19.00 horas.

Maratón de donaciones de sangre

De 9.00 a 21.00 horas, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, organizado por la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, se celebrará la última jornada de la maratón de donaciones de sangre.

Navidad en Avilés

El Recinto "N’Avilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, la casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La casa de Papá Noel abre de 18.00 a 21.00 horas. El precio de los tiquets es de 4 o 5 euros, según las atracciones.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (calle Llano Ponte), acoge la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario de la entidad. Participa también en el acto el secretario de ADAR, Eduardo de Bergia. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga acoge estos días una exposición colectiva de Navidad. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo, Ángel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Las Cuencas

Teatro en Mieres

La obra de teatro "El chigre menguante", de la compañía "Saltantes Teatro", llega hoy, a las 20.00 horas al auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, con entrada libre hasta completar aforo. Forma parte del programa "Asturies Cultura en Rede" de Artes Escénicas.

Concierto en Aller

El Conservatorio y Escuela de Música de Aller ofrece hoy su concierto de Navidad. Será a las 18.00 en el teatro-cine Carmen de Moreda.

Semana de la Montaña en San Martín

El grupo de montaña Texu de San Martín del Rey Aurelio celebra estos días su 47.ª Semana de la Montaña, en el teatro municipal de El Entrego. Hoy, a las 20.00 horas, Pepe Cortés, del Grupo de Montaña Texu, ofrecerá la charla "Montañas del Alto Atlas", un recorrido por territorio bereber hasta las mayores altitudes de todo el norte de África.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres inauguran hoy sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

Mercadillo navideño de Llanera, en Posada

El Espacio Escénico de la plaza La Habana, en Posada de Llanera, acoge este viernes el Mercadillo Navideño de Navidad Llanera 2025, con un variado programa de actividades para público familiar. A las 17.00 horas tendrá lugar la inauguración, con actuación del alumnado de acordeón de la Escuela Municipal de Música. De 17.00 a 20.00 horas habrá pintacaras y talleres infantiles. A las 18.00 horas se programa el taller infantil y juvenil "Bombas semillas de flores" (plazas limitadas) y, a las 18.30 horas, un show cooking de postres de autor a cargo de Alejandro Tuero. Entre 19.00 y 21.00 horas se anuncia la visita de Papá Noel para recepción de cartas y el Grinch, y a las 19.30 horas el cuentacuentos musical con Puppys: "El soldadito de plomo". El mercadillo cerrará a las 21.00 horas. Todos los talleres son gratuitos (inscripción por orden de llegada, hasta completar plazas).

Javito Rivas presenta el monólogo "Recalculando ruta", en Lugones

El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 20.00 horas el monólogo "Recalculando ruta", con el que el humorista madrileño Javito Rivas propone un viaje entre la nostalgia y el presente. El espectáculo tira de recuerdos de los años 90 –los coches de nuestros padres, los juguetes de entonces o hábitos que hoy ya no se estilan– y los cruza con situaciones muy actuales, desde sobrevivir una tarde en Ikea hasta pasar la ITV a la primera o reírse de las modas más disparatadas. Entrada: 6 euros.

Festival de Navidad, en la Casa de Cultura de Cudillero

El salón de actos de la Casa de Cultura de Cudillero acoge a las 18.00 hora, el Festival de Navidad 2025, organizado por la escuela de música del concejo.

Cine en Candás

El teatro Prendes de Candás proyecta a las 20.00 horas el clásico navideño "Qué Bello es Vivir" ("It’s a Wonderful Life"), de Frank Capra. La película cuenta la historia de George Bailey, un hombre bueno que a punto de suicidarse recibe la visita de un ángel que le enseña el impacto positivo de su vida en el mundo.

XXX Semana de montaña de Villaviciosa

El Teatro Riera de Villaviciosa acoge hasta el 19 de diciembre la XXX Semana de montaña, un ciclo para recorrer, a través de imágenes y experiencias, distintos paisajes y aventuras de altura. El programa de hoy incluye (20.30 horas) la proyección del documental "La expedición al Picu Lenin y la historia d’Elvira Shataeva" . Además, el domingo 21 se celebra el Belén de Cumbres en Peña Cabrera, con salida desde la Alameda a las 9.30 horas.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Oriente

Puesta en escena de la obra de teatro "Luna de Luz" en Arriondas

La Casa de Cultura de Arriondas (Parres) acoge a las 19.00 horas la representación de "Luna de Luz", de Gas Teatro, una propuesta de teatro familiar. La obra cuenta la historia de Luna, una niña con un déficit severo de audición que quiere contarlo todo: cómo persiguió sus sueños y, sobre todo, cómo hizo del baile un lenguaje propio. Un espectáculo lleno de luz y movimiento que integra palabras, signos y objetos para celebrar las capacidades diferentes y recordar que ser distinto no tiene por qué ser una desventaja. En la foto, una imagen promocional de la obra.

Concierto de Navidad de la coral "Concejo de Llanes", en la basílica

La coral "Concejo de Llanes" ofrecerá varios conciertos dentro del programa cultural de Navidad. El primero será este viernes a las 20.00 horas, en la basílica de Llanes, con un repertorio propio de estas fechas.

Fiesta de Pre-Nochevieja, en Llanes

Dentro de la programación navideña del Ayuntamiento de Llanes, este viernes, por tercer año consecutivo, se celebra la fiesta de pre-Nochevieja, frente a la casa consistorial. La cita comenzará a partir de las 22.30 horas, con barra de bar y música a cargo de DJ hasta la 1.30 de la madrugada. A las 0.00 horas llegarán las campanadas y las pre-uvas, con reparto gratuito de uvas de la suerte y un detalle para todas las personas asistentes. Un ensayo festivo de la Nochevieja.

Cine en Ribadesella: "El tesoro de Barracuda", de Adrià García

La Casa de Cultura de Ribadesella proyecta a las 18.00 horas,la película "El tesoro de Barracuda", dirigida por Adrià García. La historia arranca cuando Chispas, buscando a sus padres, acaba por accidente en el barco pirata del capitán Barracuda, cuya tripulación –armada hasta los dientes– tiene un problema inesperado: no sabe leer. Solo ella puede ayudarles a seguir las pistas hacia el tesoro de Phineas Crane, el más codiciado del Caribe, en una aventura que promete cambiarles la vida. Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

XXXIV Festival de villancicos "Ciudad de Cangas de Onís"

La iglesia de Santa María de la Asunción de Cangas de Onís acoge a las 19.30 horas, el Concierto de Navidad del XXXIV Festival de villancicos "Ciudad de Cangas de Onís", una cita para disfrutar del repertorio tradicional de estas fechas tan señaladas y en un marco incomparable.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Teatro en La Caridad: "Postales rotas", de Zig Zag Danza

El auditorio As Quintas, en La Caridad (El Franco), acoge a las 20.30 horas el espectáculo "Postales rotas", de Zig Zag Danza, distinguido con el Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2024. Con dirección y coreografía de Ramón Coller, la pieza está interpretada por Estrella García y Miguel Quiroga, con composición y música de José Ramón Feito y Marina Rossell. Entrada gratuita.

Fiesta de Navidad y Premios Sociedad de Amigos de Boal

El restaurante "El Zángano", en Boal, acoge a las 18.00 horas, la Fiesta de Navidad 2025 de la Sociedad de Amigos de Boal, que incluye la entrega de sus premios anuales. El programa contempla un concierto de acordeón en homenaje a Emilio Pérez Gaspar (Emilio de Sampol), a cargo del profesor Alejandro Ares, y la entrega de los Premios Amigos de Boal 2025, que recaen en la Federación Provincial de Asociaciones de Lugo (Lucus Augusti) y en Fiesta Indiana - Forum Boal 3000. La jornada se completa con vino español. Entrada libre y gratuita.

Presentación del libro "Recuerdos de Vilavedelle", en Tapia de Casariego

El auditorio de Tapia de Casariego acoge a las 20.00 horas, la presentación del libro "Recuerdos de Vilavedelle", de Fernando Vijande Fernández. En el acto intervendrán Carolina Álvarez García, María Violeta Álvarez Fernández, Teresa Dorado Villamil y el propio autor, y contará además con la actuación de la rondalla "Armonía".

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.