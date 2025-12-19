Arcelor extiende hasta 2028 su ERTE en Asturias: estas son las condiciones y el porcentaje de trabajadores a los que afectará

La dirección en España de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha decidido prorrogar dos años, hasta 2028 (un año menos de lo inicialmente planteado) el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para sus instalaciones en el país, incluyendo las de Asturias. El ERTE, que está vigente desde enero de este año y cuya expiración estaba prevista para el próximo día 31, se debe a las dificultades que atraviesa la siderurgia en Europa, con caída de demanda y una fuerte competencia del acero barato asiático. A ello se suman dificultades propias de las plantas asturianas, como la indisponibilidad del horno alto "B" y el inminente cierre del sínter "B", ambos en la factoría de Veriña (Gijón).

La prolongación del ajuste hasta el 31 de diciembre de 2027 ha sido acordado este viernes entre la empresa y los representantes de los trabajadores de las empresas del llamado Clúster España, esto es, los centros de trabajo de Asturias, Sagunto, Lesaka y Etxebarri, Distribución y AMDS.

En la reunión, celebrada telemáticamente y presencialmente en Avilés, se han pactado también las condiciones del ERTE: complemento salarial del 90%, además de no afectar a las pagas ni a las vacaciones; y la siguiente distribución por plantas: Asturias (15%), Sagunto (15%), Etxebarri (40%); Lesaka (35%), Distribución (20%) y AMDS (40%).

Asimismo, el ERTE obligará a detener las instalaciones para su aplicación, y se establecerán comisiones de seguimiento tanto a nivel estatal como local.