Asturias, la comunidad donde más aumenta el gasto en innovación empresarial
La inversión tecnológica se dispara un 55,5%, aunque sólo aporta el 1,4% del total nacional
Asturias fue la comunidad autónoma cuyas empresas más elevaron el gasto en innovación –que incluye la investigación y desarrollo (I+D) y otras actividades– en 2024, en comparación con el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, el desembolso de las compañías asturianas en actividades innovadoras aumentó un 55,5%, hasta alcanzar 318,1 millones de euros. Las siguientes comunidades con mayores incrementos fueron Navarra (45,7%) y Castilla y León (39,4%). En el conjunto del país, el aumento fue del 13%.
Con todo, pese a ese notable incremento, Asturias representó el 1,4% de la inversión total a nivel nacional, es decir, por debajo del 2% que supone toda la economía asturiana en el PIB español.
A tenor de los datos del INE, el gasto del sector privado en innovación está fuertemente concentrado en Madrid y Barcelona, que en 2024 aportaron respectivamente el 30% y el 25,6% de toda la inversión nacional. La tercera comunidad, a mucha distancia, fue el País Vasco (9,3%).
En Asturias, el Principado se ha marcado como objetivo que en 2027 el gasto en I+D equivalga al 2% del PIB regional. El Ejecutivo está promoviendo especialmente la actividad en centros de innovación de 14 grandes empresas asturianas, que ya suman casi medio millar de profesionales.
