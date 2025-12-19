Atención conductores asturianos: la Guardia Civil ya vigila el gesto (en carretera o parado) por el que han multado con 500 euros y 6 puntos de carnet y no es usar el teléfono móvil

¿Fumas al volante? Encender un cigarrillo lleva 4,1 segundos, lo que implica que, circulando a 100 km/h, se recorren 113 metros sin la atención plena en la carretera. Fumárselo requiere unos tres o cuatro minutos, es decir, "seis kilómetros con una sola mano bien colocada en el volante, lo que en situaciones normales ya es peligroso de por sí", indica el doctor José Luis Díaz Maroto, coordinador del grupo de trabajo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

"Encender, tirar la ceniza, apagar el cigarillo... todo causa distracciones y pone en riesgo la seguridad vial", señala el doctor Fernando Pérez, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Tráfico (SEMT). Así lo explica la Dirección General de Tráfico (DGT) en uno de sus informes publicados. El 60% de los accidentes y el 30% de las víctimas mortales se producen por distracciones, y fumar es una causa frecuente de distracción. Además, "el humo del tabaco altera la capacidad motora y cognitiva, se tienen menos reflejos justo cuando más lo necesitas y así es más fácil sufrir un accidente", añade el doctor Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

La DGT calcula que se tarda entorno a unos 4 segundos en encender un cigarro, tiempo en el que, si circulas en autopista, puedes llegar a recorrer más de 100 metros. Se trata de una grave distracción que puede suponer perder el control de tu coche y que sufras un accidente.

A su vez, el humo y el olor que desprende el tabaco son otros factores que debes tener en cuenta mientras conduces, pues si tu habitáculo no está correctamente ventilado puedes fatigarte al conducir. Aunque fumar en el coche no es una práctica que esté estrictamente prohibida, al igual que comer o beber mientras conduces, la Guardia Civil puede considerar que no estás prestando la atención necesaria a la conducción y puedes ser sancionado con 80 euros.

Si, además de esto, eres de los que tira los cigarrillos por la ventana cuando termina de fumar, la multa a la que te enfrentas es mucho mayor: hasta 500 euros. No se trata sólo de un acto poco cívico, sino de un peligro para el resto de conductores (sobre todo motoristas) que circulan a la vez que tú.