Atención motoristas asturianos, la DGT ya es clara sobre la adquisición del airbag en 2026: chaqueta mecánica o electrónica

El año 2026 viene con diferentes novedades para los conductores. Por un lado tenemos la baliza V-16, que sustituye a los triángulos en los vehículos y que será obligatoria a partir del 1 de enero. Una medida que ha venido cargada de polémica, tanto por el hecho de tener que comprarla, como por su uso real.

Otra novedad es la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en diferentes ciudades de España como Madrid u Oviedo. Pero, desde hace meses, hay un rumor que circular sobre la obligatoriedad de los airbag para motoristas. La Dirección General de tráfico es clara en este asunto y apoya una guía con catálogo de airbags seguros para motoristas.

"La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue apoyando el uso del airbag entre los motoristas al apoyar la guía técnica que ha elaborado Anesdor (Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas). Se trata de una guía divulgativa impulsada por las empresas del sector que da a conocer los diferentes tipos de sistemas de airbag existentes, sus características y consejos para que los motoristas puedan elegir el que mejor se adapte a sus necesidades, según informó este viernes la DGT. El catálogo incluye todos los productos disponibles en el mercado que cumplen con los requisitos legales y se actualizará de forma continua, pues todos los fabricantes podrán incluir los nuevos modelos certificados que salgan a la venta. La guía se encuentra disponible en la web 'www.airbag.anesdor.com', donde se puede verificar si el airbag que se va a adquirir aparece en el listado de productos válidos que cuentan con certificación y que son, por tanto, seguros y legales. Por otro lado, la DGT subrayó que está demostrado que el uso de prendas con airbag incorporado reduce, en caso de siniestro con la moto, tanto la posibilidad de fallecer como la gravedad de las lesiones que puedan producirse. Gracias a él, se protegen los lugares críticos del tórax, una zona en la que el 35% de los motoristas fallecidos y más del 25% de los hospitalizados sufren lesiones. Por ello, la DGT apoya acciones y campañas para concienciar a los motoristas de que se coloquen esta prenda antes de subirse a su moto".

Según el portal anesdor, existen multitud de prendas con airbag integrado pero podemos diferenciar dos categorías principales en función de su modo de activación: mecánica (aquellos que se enganchan físicamente a la motocicleta a través de un cable con un tensiómetro incorporado) o electrónica (el dispositivo funciona mediante una centralita electrónica sensorizada que monitoriza continuamente el estado de conducción, y en caso de que el algoritmo detecte una situación de accidente, activa el dispositivo inflándose en unos pocos milisegundos).

En cuanto a su obligatoriedad, la DGT es muy clara, no es obligatorio el uso de airbags en motoristas en 2026, ni habrá sanciones para los que no los lleven. Lo que sí hace la DGT es recomendar y promover su uso entre los conductores.