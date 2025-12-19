Los efectos en producción y empleo que tendrá el cierre definitivo de sinter "B" de ArcelorMittal en Gijón
La multinacional concluye la puesta a punto de la planta "A", que tratará en solitario el mineral de hierro / La clausura eliminará treinta empleos en Gijón
ArcelorMittal comenzará a perder capacidad de producción de acero en Asturias este mismo mes con el cierre definitivo del sínter "B" de Gijón, donde se prepara el mineral de hierro para alimentar a los altos hornos. La dirección de la compañía comunicó ayer a los representantes de los trabajadores que la clausura del sínter "B" supondrá la eliminación de 30 puestos de trabajo de producción, a los que se podrían sumar más vinculados al mantenimiento.
Desde mediados del pasado octubre el sínter "A" de Gijón, el que seguirá operativo, estaba parado para efectuar trabajos de mantenimiento y mejora. Fuentes de ArcelorMittal señalaron que esta instalación vuelve a estar operativa desde ayer. El concurso de los dos sínter es esencial para mantener la capacidad máxima de producción de arrabio en los hornos altos y, siguiendo la cadena de la siderurgia integral, la actividad de las acerías de Gijón y Avilés y de los talleres acabadores de productos (chapa, hojalata, galvanizado, carril, alambrón...). No obstante, la entrada en funcionamiento del nuevo horno híbrido de arco eléctrico de la acería de Gijón en el primer semestre de 2026 reducirá las necesidades de arrabio en las factorías de Asturias al consumir principalmente chatarra.
La vida útil del sínter "B" está próxima a su conclusión y solo cuenta con autorización medioambiental hasta finales de este año. La inversión prevista para modernizarlo y reducir sus emisiones quedó aparcada cuando se proyectó para Gijón la instalación de un horno de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) con hidrógeno verde en sustitución del horno alto "A", un plan que está en suspenso puesto que la multinacional decidió congelar sus grandes obras de descarbonización por la crisis del acero en Europa.
La duración de la vida del horno alto "A" de Gijón –el único que está operativo en estos momentos por los crecientes problemas para arrancar el horno alto "B" tras una parada por mantenimiento– es una incógnita aún no desvelada por ArcelorMittal, pero lo que ya es definitivo es que el sínter "B" cerrará antes de que finalice este año. Cuando se apague el "B", el sínter "A" preparará en solitario el mineral de hierro (se aglomera por calentamiento) para los dos hornos altos. Por ello se ha hecho una puesta a punto del sínter "A" que acaba de concluir.
En el conjunto de los dos sínter trabajan cerca de 200 personas y la dirección de ArcelorMittal acaba de concretar el efecto laboral de la clausura de la planta "B". Con la reorganización de la plantilla se perderán 30 puestos solo en el ámbito de la producción, ya que el área de mantenimiento seguirá como hasta ahora a la espera de definir cómo quedará esta área para poder mantener la instalación del sínter "B" en caso de tener que arrancarlo por parada del sínter "A".
Eliminación de puestos
El recorte de puestos afecta a jefes de turno en el sínter y en el parque de minerales, a maestros de producción, a panelistas, a operadores-mantenedores y a "cubrebajas". Además, también afecta a maestros del parque de minerales y a un coordinador en el puerto de El Musel. No habrá despidos ni recortes salariales. El personal excedente del sínter –que en primer lugar serán los que voluntariamente quieran dejar el departamento y después se determinará en función de antigüedad–, será reubicado principalmente en el parque de minerales, pero la reorganización tendrá efectos sobre la contratación de eventuales.
La sección sindical de CC OO en ArcelorMittal ha criticado la tardanza en informar sobre el recorte de puestos, "pese a que la parada del sínter B por motivos medioambientales se conoce desde hace años", y ha solicitado que no se lleve a cabo hasta que el sínter "A" tenga una marcha continua fiable.
Asturias, donde más cae el negocio fabril
Asturias fue la comunidad autónoma donde más cayó la cifra de negocio de la industria en octubre, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
La caída de facturación en Asturias fue del 6,9% en un mes en el que en el conjunto de España se produjo un incremento de la cifra de negocio de la industria del 1,7% y en regiones como Canarias el incremento fue del 13,4%.
La caída de facturación en Asturias coincidió con la parada por mantenimiento, y después por avería, de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón.
En la que va de año la caída del negocio fabril en Asturias es del 0,7%.
